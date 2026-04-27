Киту, застрявшему в Германии, стало хуже перед новой попыткой спасения

© REUTERS / Tobias Schlie Человек поливает водой горбатого кита, выброшенного на песчаную отмель на мелководье Балтийского моря у острова Пель, недалеко от Висмара, Германия

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Киту, застрявшему на мелководье в Балтийском море у берегов Германии, стало хуже накануне новой попытки спасения, сообщила газета Bild

Операция по спасению кита с использованием понтонов должна была стартовать еще 16 апреля, однако ее сроки сдвинулись из-за погодных условий и технических сложностей. Согласно новому плану, животное должны отбуксировать в сторону Атлантики в импровизированном "подводном аквариуме" на специальной барже.

"Киту становится хуже", - заявила ветеринар Кирстен Теннис журналистам, ее слова приводит газета Bild.

Теннис отметила, что спасателям следовало начать операцию на две недели раньше.

Сотрудник Германского общества спасателей на воде (DLRG) Оливер Бартельт сообщил, что решающая фаза операции запланирована на 28 апреля. При этом подчеркнул, что спасатели работают на пределе своих возможностей уже несколько дней.

Сотрудники Германского морского музея предостерегли от дальнейшего вмешательства в жизнь животного, сообщает Bild. Эксперты рекомендуют спасателям обеспечить киту покой и оказывать ему только паллиативную помощь.

Кит был обнаружен 23 марта на песчаной отмели у общины Тиммендорфер-Штранд на балтийском побережье Германии . С тех пор спасатели безуспешно пытались помочь ослабленному животному вернуться из Балтийского моря в Северное, а оттуда в Атлантику.