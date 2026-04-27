21:31 27.04.2026
Киту, застрявшему в Германии, стало хуже перед новой попыткой спасения

Человек поливает водой горбатого кита, выброшенного на песчаную отмель на мелководье Балтийского моря у острова Пель, недалеко от Висмара, Германия. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киту, застрявшему на мелководье в Балтийском море у берегов Германии, стало хуже перед новой попыткой спасения.
  • Решающая фаза операции по спасению кита запланирована на 28 апреля, его должны отбуксировать в сторону Атлантики в импровизированном "подводном аквариуме" на специальной барже.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Киту, застрявшему на мелководье в Балтийском море у берегов Германии, стало хуже накануне новой попытки спасения, сообщила газета Bild.
Операция по спасению кита с использованием понтонов должна была стартовать еще 16 апреля, однако ее сроки сдвинулись из-за погодных условий и технических сложностей. Согласно новому плану, животное должны отбуксировать в сторону Атлантики в импровизированном "подводном аквариуме" на специальной барже.
"Киту становится хуже", - заявила ветеринар Кирстен Теннис журналистам, ее слова приводит газета Bild.
Теннис отметила, что спасателям следовало начать операцию на две недели раньше.
Сотрудник Германского общества спасателей на воде (DLRG) Оливер Бартельт сообщил, что решающая фаза операции запланирована на 28 апреля. При этом подчеркнул, что спасатели работают на пределе своих возможностей уже несколько дней.
Сотрудники Германского морского музея предостерегли от дальнейшего вмешательства в жизнь животного, сообщает Bild. Эксперты рекомендуют спасателям обеспечить киту покой и оказывать ему только паллиативную помощь.
Кит был обнаружен 23 марта на песчаной отмели у общины Тиммендорфер-Штранд на балтийском побережье Германии. С тех пор спасатели безуспешно пытались помочь ослабленному животному вернуться из Балтийского моря в Северное, а оттуда в Атлантику.
С 31 марта кит находится в мелководной бухте у немецкого острова Пель к северу от Висмара. Во время осмотра спасатели заметили на его теле глубокие порезы, предположительно, от корабельного винта, и следы от рыболовной сети. Фрагменты последней также были обнаружены в пасти кита, к тому моменту они уже успели врасти в мягкие ткани.
