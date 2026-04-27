НХЛ оштрафовала российского защитника Задорова на пять тысяч долларов

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) оштрафовала российского защитника "Бостон Брюинз" Никиту Задорова на 5 тысяч долларов за удар соперника клюшкой, сообщается на странице турнира в соцсети Х.
Задоров в третьем периоде четвертого матча серии первого раунда Кубка Стэнли против "Баффало Сейбрз" (1:6) подъехал к защитнику соперников Расмусу Далину и толкнул его клюшкой. После этого началась массовая потасовка. Россиянина за эпизод наказали десятиминутным дисциплинарным штрафом.
Задоров в регулярном чемпионате провел 62 матча и набрал 20 очков (8 голов + 12 передач). В плей-офф у него одна передача в четырех играх.