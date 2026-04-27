Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
19:16 27.04.2026
НХЛ оштрафовала российского защитника Задорова на пять тысяч долларов

Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российского защитника "Бостон Брюинз" Никиту Задорова оштрафовала НХЛ на пять тысяч долларов за удар соперника клюшкой.
  • В третьем периоде матча против "Баффало Сейбрз" Задоров толкнул защитника соперников Расмуса Далина клюшкой, за что получил десятиминутный дисциплинарный штраф.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) оштрафовала российского защитника "Бостон Брюинз" Никиту Задорова на 5 тысяч долларов за удар соперника клюшкой, сообщается на странице турнира в соцсети Х.
Задоров в третьем периоде четвертого матча серии первого раунда Кубка Стэнли против "Баффало Сейбрз" (1:6) подъехал к защитнику соперников Расмусу Далину и толкнул его клюшкой. После этого началась массовая потасовка. Россиянина за эпизод наказали десятиминутным дисциплинарным штрафом.
Задоров в регулярном чемпионате провел 62 матча и набрал 20 очков (8 голов + 12 передач). В плей-офф у него одна передача в четырех играх.
Круглый стол по итогам заседания Олимпийского собрания - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Кожевников назвал "борделем" судейство в матче "Локомотив" - "Авангард"
Вчера, 13:37
 
ХоккейСпортНикита ЗадоровРасмус ДалинБостон БрюинзБаффало СейбрзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    А. Бондарь
    667
    736
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Ак Барс
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Акрон
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Аталанта
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Брентфорд
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Удинезе
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Леванте
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала