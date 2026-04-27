Хоккеист Пинчук заявил, что покинет минское "Динамо"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Белорусский нападающий Виталий Пинчук заявил, что покинет минское клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо".
- По данным СМИ, он принял решение продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
- За шесть сезонов в минском "Динамо" Пинчук провел 280 матчей, забросил 82 шайбы и сделал 85 результативных передач.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Белорусский нападающий Виталий Пинчук заявил, что покинет минский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо".
По данным СМИ, форвард принял решение продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
"Шесть лет в "Динамо" (Минск) стали для меня большим и важным этапом в жизни. Здесь я вырос как игрок и как человек, и это время останется со мной навсегда. Хочу искренне поблагодарить наших болельщиков. Ваша поддержка ощущалась в каждом матче, в каждом эпизоде. Отдельные слова благодарности руководству клуба. Спасибо всем ребятам, тренерам, с кем довелось делить раздевалку и выходить на лед. Было честью быть частью этой команды. Уважение каждому. Минск для меня навсегда останется особенным местом", - написал Пинчук в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Пинчуку 24 года. За шесть сезонов в минском "Динамо" он провел 280 матчей с учетом плей-офф, в которых забросил 82 шайбы и сделал 85 результативных передач.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.