Рейтинг@Mail.ru
Хоккеист Пинчук заявил, что покинет минское "Динамо" - РИА Новости Спорт, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:22 27.04.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВиталий Пинчук
Виталий Пинчук - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Виталий Пинчук . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белорусский нападающий Виталий Пинчук заявил, что покинет минское клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо".
  • По данным СМИ, он принял решение продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
  • За шесть сезонов в минском "Динамо" Пинчук провел 280 матчей, забросил 82 шайбы и сделал 85 результативных передач.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Белорусский нападающий Виталий Пинчук заявил, что покинет минский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо".
По данным СМИ, форвард принял решение продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
"Шесть лет в "Динамо" (Минск) стали для меня большим и важным этапом в жизни. Здесь я вырос как игрок и как человек, и это время останется со мной навсегда. Хочу искренне поблагодарить наших болельщиков. Ваша поддержка ощущалась в каждом матче, в каждом эпизоде. Отдельные слова благодарности руководству клуба. Спасибо всем ребятам, тренерам, с кем довелось делить раздевалку и выходить на лед. Было честью быть частью этой команды. Уважение каждому. Минск для меня навсегда останется особенным местом", - написал Пинчук в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Пинчуку 24 года. За шесть сезонов в минском "Динамо" он провел 280 матчей с учетом плей-офф, в которых забросил 82 шайбы и сделал 85 результативных передач.
В текущем сезоне минское "Динамо" дошло до второго раунда плей-офф КХЛ, где уступило в серии казанскому "Ак Барсу" со счетом 0-4.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
СпортМинскКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    А. Бондарь
    667
    736
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Ак Барс
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Акрон
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Аталанта
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Брентфорд
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Удинезе
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Леванте
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала