Русский гений устроил погром в Канаде: Кучеров переписал историю

Никита Кучеров — официально второй лучший российский бомбардир в истории в розыгрышах Кубка Стэнли. Звездный нападающий "Тампы" превзошел легендарного Сергея Федорова. До исторического рекорда — рукой подать.

Куч — могуч!

В Национальной хоккейной лиге в самом разгаре проходит главная часть сезона — плей-офф. Для двух команд участие в розыгрыше Кубка Стэнли-2026 уже успело подойти к концу. Накануне "Каролина Харрикейнз" вынесла "Оттаву Сенаторз" (4-0), наказав столичный канадский клуб за мощный силовой прием в решающей игре, в результате которого пострадал получивший сотрясение мозга российский защитник "ураганов" Александр Никишин, а затем "Колорадо Эвеланш" с Валерием Ничушкиным "свипнули" "Лос-Анджелес Кингз", за которых выступает звездный россиянин Артемий Панарин.

Среди остальных серий первого раунда хватает интересных противостояний. Битва "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Монреаль Канадиенс" является одной из самых жарких и даже ожесточенных среди остальных. Команды не щадят друг друга, каждый матч серии сопровождается большим объемом силовой борьбы и регулярными стычками и потасовками, а фанаты не стесняются во взаимных оскорблениях. Тем интереснее, что сама серия проходит достаточно ровно с точки зрения счета: "Монреаль" побеждает, "Тампа" догоняет.

Первые три встречи завершились за пределами основного времени, и сегодня соперники вполне могли продлить эту серию. Но команды все-таки уложились в три периода, по итогам которых победу из Монреаля увезли "Лайтнинг" (3:2). По ходу встречи подопечные Джона Купера уступали со счетом 0:2, но смогли вернуться в игру и переписать ее сценарий в свою пользу, восстановив статус-кво в серии (2-2).

Одним из главных героев сегодняшнего успеха "Тампы" стал ее сильнейший и ключевой игрок — Никита Кучеров. К россиянину болельщики "Монреаля" питают особенно "теплые" чувства. В адрес Кучерова фанаты "Хабс" позволяют себе самые разные высказывания, не задумываясь ни о чем. Но Никите не привыкать к подобному отношению, на оскорбления и хейт он отвечает делом.

Сегодня Кучеров отметился двумя голевыми передачами. Оба раза с его передач голами отметился Брэндон Хагель. В дебюте третьего периода при счете 2:1 в пользу "Канадиенс" Хагель замкнул на дальней штанге прострел от Кучерова и, реализовав большинство, восстановил равновесие, а чуть менее чем за пять минут до конца основного времени встречи повторил этот трюк в равных составах. Благодаря ассистентскому дублю Никита не только помог "Тампе" добыть важную победу в матче, но и переписал историю.

Кучеров достиг отметки в 177 очков (54 гола и 123 передачи) за карьеру в играх плей-офф НХЛ. Для этого ему потребовалось провести 156 матчей. Покорив эту планку, Никита официально стал вторым лучшим российским бомбардиром в истории в играх Кубка Стэнли. Форвард "Тампы" превзошел легендарного Сергея Федорова (176 очков в 183 матчах) и занял чистое второе место в данном зачете.

Рекордсменом по очкам в плей-офф НХЛ среди россиян является Евгений Малкин — действующий нападающий "Питтсбург Пингвинз" имеет в своем активе 183 очка в 181 матче. Малкин еще может улучшить свой показатель, у его "пингвинов" будет как минимум один матч в этом розыгрыше плей-офф в рамках серии против "Филадельфии Флайерз" (после четырех матчей — 1-3). Но в обозримом будущем Кучеров наверняка покорит и эту вершину. Никите осталось набрать — на данный момент — семь очков, чтобы стать самым результативным российским хоккеистом в истории в розыгрышах Кубка Стэнли.

© REUTERS / David Kirouac Никита Кучеров (слева)

Новые достижения

Вместе с этим Никита Кучеров поднялся на чистое 16-е место в общем рейтинге лучших бомбардиров в истории в плей-офф НХЛ. Благодаря ассистентскому дублю в сегодняшнем матче против "Монреаля" российский форвард опередил не только Сергея Федорова, но и Жана Беливо (176 очков в 162 матчах). Следующая цель Кучерова — Рэй Бурк (180 очков в 214 матчах). До рекорда лиги, правда, дойти не удастся. 382 очка, которые набрал Уэйн Гретцки за карьеру в Кубке Стэнли, являются недосягаемой вершиной.

Тем не менее Кучеров может похвастать целым рядом других достижений, которые он оформил сегодня.

Так, российский форвард "Тампы" набрал суммарно 81 балл за карьеру в матчах плей-офф НХЛ, следующих сразу после проигранных игр в рамках одной серии. По этому необычному показателю Кучеров превзошел Сидни Кросби и все того же Рэя Бурка (у обоих — по 79 очков в таких ситуациях) и вышел на чистое четвертое место в истории лиги. Впереди — только Гретцки (111), Даг Гилмор (93) и Марк Мессье (83).

Кроме того, Никита Кучеров вошел в десятку лучших ассистентов в истории Кубка Стэнли. Теперь в активе россиянина имеется 123 голевые передачи, сделанные за карьеру в матчах плей-офф НХЛ. По этому показателю Куч сравнялся с нестареющим Яромиром Ягром и разделил с прославленным чехом десятую строчку рейтинга. До девятой строчки — всего один ассист. Благодаря следующей голевой передачей Кучеров догонит Сергея Федорова. Среди действующих игроков НХЛ больше результативных пасов, чем лидер "Тампы", сделал только Кросби (132).

Если же говорить о матчах, в которых Кучеров сделал две голевые передачи и более, то сегодняшняя игра с "Монреалем" стала для Никиты 32-й такой в карьере в плей-офф НХЛ. По этому показателю россиянин сравнялся все с теми же Кросби, Бурком и Гилмором, но звезде "Лайтнинг" для этого потребовалось намного меньше попыток. Больше матчей с двумя ассистами и более, чем Кучеров, провели только Гретцки (72), Мессье (42) и Коннор Макдэвид (33).

При этом Никита достиг отметки в 50 матчей в плей-офф НХЛ с двумя набранными очками за игру. Россиянин превзошел по данному показателю Макдэвида и сравнялся с Ягром и Бурком. Среди действующих игроков во всей лиге Кучерова в данном рейтинге опережают только Кросби (68) и Малкин (54).

Большим достижением в сегодняшнем матче против "Монреаля", к слову, отметился не только Кучеров, но и его главный товарищ и соотечественник Андрей Василевский. Российский голкипер "Тампы", совершив победные 16 сейвов за игру, выиграл 69-й матч в карьере в плей-офф НХЛ. Василевский опередил Энди Муга (68 побед) и занял чистое 11-е место в истории. Рекордсменом по количеству побед в играх в Кубке Стэнли среди вратарей является Патрик Руа (151). Василевский же является лучшим российским голкипером в данном рейтинге. Его ближайшим конкурентом остается Сергей Бобровский, который после трех подряд финалов Кубка Стэнли (в том числе двух успешных в 2024 и 2025 годах) вместе с "Флоридой Пантерз" в этом сезоне в плей-офф не попал.

Серия "Тампы" и "Монреаля" продолжится на площадке "Лайтнинг". Пятая игра противостояния состоится в ночь на 30 апреля по московскому времени.