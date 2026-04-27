Две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Монреаль"

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Монреаль Канадиенс" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Монреале, завершилась волевой победой гостей со счетом 3:2 (0:0, 1:2, 2:0). В составе "Тампы" шайбы забросили Джейк Гюнцель (40-я минута) и Брэндон Хагель (42, 56). У "Монреаля" отличились Захари Болдюк (31) и Коул Кофилд (34).

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами. Набрав 177 очков за карьеру в матчах плей-офф НХЛ, Кучеров превзошел Сергея Федорова (176 очков) и занял чистое второе место в списке лучших российских бомбардиров в истории в Кубке Стэнли.

Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 16 бросков из 18. Форвард "Монреаля" Иван Демидов нанес один бросок в створ ворот и очков не набрал.