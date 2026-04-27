05:02 27.04.2026
Две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Монреаль"

© REUTERS / Eric BolteНикита Кучеров
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Монреаль Канадиенс" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
27 апреля 2026 • начало в 02:00
Завершен
Монреаль
2 : 3
Тампа-Бэй
30:06 • Захари Болдук
(Кайден Гуле, Александр Тексье)
33:29 • Коул Кофилд
(Ник Сузуки, Лэйн Хатсон)
39:06 • Джейк Гентцель
(Янис Жером Мозер, Даррен Рэддиш)
41:40 • Брэндон Хагель
(Никита Кучеров, Джейк Гентцель)
55:07 • Брэндон Хагель
(Никита Кучеров, Янис Жером Мозер)
Встреча, которая состоялась в Монреале, завершилась волевой победой гостей со счетом 3:2 (0:0, 1:2, 2:0). В составе "Тампы" шайбы забросили Джейк Гюнцель (40-я минута) и Брэндон Хагель (42, 56). У "Монреаля" отличились Захари Болдюк (31) и Коул Кофилд (34).
Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами. Набрав 177 очков за карьеру в матчах плей-офф НХЛ, Кучеров превзошел Сергея Федорова (176 очков) и занял чистое второе место в списке лучших российских бомбардиров в истории в Кубке Стэнли.
Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 16 бросков из 18. Форвард "Монреаля" Иван Демидов нанес один бросок в створ ворот и очков не набрал.
Счет в серии до четырех побед стал равным — 2-2. Пятый матч противостояния пройдет в Тампе в ночь на 30 апреля.
