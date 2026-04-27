Кучеров стал вторым лучшим российским бомбардиром в плей-офф НХЛ в истории

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров занял чистое второе место в списке лучших бомбардиров в истории в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских хоккеистов.

"Тампа" гостит у "Монреаль Канадиенс" в рамках четвертого матча серии первого раунда плей-офф. Кучеров отметился двумя голевыми передачами. Благодаря второму результативному действию в игре российский форвард "Лайтнинг" достиг отметки в 177 очков за карьеру (54 гола и 123 передачи) в 156 матчах в Кубке Стэнли.

По количеству набранных очков за карьеру в играх плей-офф НХЛ Кучеров превзошел Сергея Федорова (176 очков в 183 матчах) и опередил его в списке лучших бомбардиров в истории в играх Кубка Стэнли среди российских хоккеистов. Рекорд по очкам в играх Кубка Стэнли среди россиян принадлежит действующему нападающему "Питтсбург Пингвинз" Евгению Малкину (183 очка в 181 матче).