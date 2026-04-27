Кучеров догнал Федорова в списке лучших бомбардиров в плей-офф НХЛ - РИА Новости Спорт, 27.04.2026
04:22 27.04.2026
Кучеров догнал Федорова в списке лучших бомбардиров в истории в плей-офф НХЛ

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров поднялся на 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
27 апреля 2026 • начало в 02:00
Завершен
Монреаль
2 : 3
Тампа-Бэй
30:06 • Захари Болдук
(Кайден Гуле, Александр Тексье)
33:29 • Коул Кофилд
(Ник Сузуки, Лэйн Хатсон)
39:06 • Джейк Гентцель
(Янис Жером Мозер, Даррен Рэддиш)
41:40 • Брэндон Хагель
(Никита Кучеров, Джейк Гентцель)
55:07 • Брэндон Хагель
(Никита Кучеров, Янис Жером Мозер)
"Тампа" гостит у "Монреаль Канадиенс" в рамках четвертого матча серии первого раунда плей-офф. Кучеров отметился голевой передачей. Благодаря этому результативному действию в игре российский форвард "Лайтнинг" достиг отметки в 176 очков за карьеру (54 гола и 122 передачи) в 156 матчах в Кубке Стэнли.
По количеству набранных очков за карьеру в играх плей-офф НХЛ Кучеров догнал Сергея Федорова (176 очков в 183 матчах) и Жана Беливо (176 очков в 162 матчах) и разделил с ними 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории Кубка Стэнли. Кучеров также разделил с Федоровым вторую строчку в рейтинге лучших бомбардиров в плей-офф НХЛ среди российских хоккеистов. Рекорд по очкам в играх Кубка Стэнли среди россиян принадлежит действующему нападающему "Питтсбург Пингвинз" Евгению Малкину (183 очка в 181 матче).
