Кучеров догнал Федорова в списке лучших бомбардиров в плей-офф НХЛ

"Тампа" гостит у "Монреаль Канадиенс" в рамках четвертого матча серии первого раунда плей-офф. Кучеров отметился голевой передачей. Благодаря этому результативному действию в игре российский форвард "Лайтнинг" достиг отметки в 176 очков за карьеру (54 гола и 122 передачи) в 156 матчах в Кубке Стэнли.

По количеству набранных очков за карьеру в играх плей-офф НХЛ Кучеров догнал Сергея Федорова (176 очков в 183 матчах) и Жана Беливо (176 очков в 162 матчах) и разделил с ними 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории Кубка Стэнли. Кучеров также разделил с Федоровым вторую строчку в рейтинге лучших бомбардиров в плей-офф НХЛ среди российских хоккеистов. Рекорд по очкам в играх Кубка Стэнли среди россиян принадлежит действующему нападающему "Питтсбург Пингвинз" Евгению Малкину (183 очка в 181 матче).