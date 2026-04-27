Рейтинг@Mail.ru
"Лос-Анджелес" с Панариным вылетел из плей-офф НХЛ - РИА Новости Спорт, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
02:31 27.04.2026
"Лос-Анджелес" с Панариным вылетел из плей-офф НХЛ

© REUTERS / William LiangХоккеист "Лос-Анджелес Кингз" Артемий Панарин (слева) в матче против "Колорадо Эвеланш"
© REUTERS / William Liang
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Лос-Анджелес Кингз" проиграли "Колорадо Эвеланш" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли.
26 апреля 2026 • начало в 23:30
Завершен
Лос-Анджелес
1 : 5
Колорадо
33:43 • Жоэль Эдмундссон
(Адриан Кемпе, Алекс Лаферьер)
13:13 • Натан Маккиннон
(Назем Кадри, Габриэль Ландескуг)
25:48 • Кэйл Макар
43:13 • Николас Рой
(Арттури Лехконен, Сэм Малински)
46:01 • Девон Тоус
(Натан Маккиннон, Габриэль Ландескуг)
54:22 • Натан Маккиннон
(Мартин Некаш, Бретт Кулак)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Лос-Анджелесе, завершилась победой гостей со счетом 5:1 (1:0, 1:1, 3:0). В составе "Колорадо" шайбы забросили Нэтан Маккиннон (14-я и 55-я минуты), Кейл Макар (26), Николя Руа (44) и Девон Тэйвз (47). У хозяев площадки автором гола стал Джоэль Эдмундсон (34).
Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Артемий Панарин нанес один бросок в створ ворот, провел один силовой прием и результативными действиями не отметился. Форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин заблокировал один бросок и очков не набрал.
Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу "Эвеланш", которые одержали победу в противостоянии и стали первым участником второго раунда плей-офф НХЛ в Западной конференции и вторыми во всей лиге. Ранее во второй раунд плей-офф в Восточной конференции пробилась "Каролина Харрикейнз", одолевшая "Оттаву Сенаторз" (4-0). "Кингз" завершили свое выступление в розыгрыше Кубка Стэнли-2026.
Вчера, 00:18
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Колорадо ЭвеланшЛос-Анджелес КингзАртемий ПанаринНэтан МаккиннонВалерий Ничушкин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    А. Бондарь
    667
    736
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Ак Барс
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Акрон
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Аталанта
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Брентфорд
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Удинезе
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Леванте
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала