"Лос-Анджелес" с Панариным вылетел из плей-офф НХЛ

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Лос-Анджелес Кингз" проиграли "Колорадо Эвеланш" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли.

Встреча, которая состоялась в Лос-Анджелесе, завершилась победой гостей со счетом 5:1 (1:0, 1:1, 3:0). В составе "Колорадо" шайбы забросили Нэтан Маккиннон (14-я и 55-я минуты), Кейл Макар (26), Николя Руа (44) и Девон Тэйвз (47). У хозяев площадки автором гола стал Джоэль Эдмундсон (34).

Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Артемий Панарин нанес один бросок в створ ворот, провел один силовой прием и результативными действиями не отметился. Форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин заблокировал один бросок и очков не набрал.