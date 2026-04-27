"Лос-Анджелес" с Панариным вылетел из плей-офф НХЛ

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Лос-Анджелес Кингз" проиграли "Колорадо Эвеланш" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли.
26 апреля 2026
33:43 • Жоэль Эдмундссон
(Адриан Кемпе, Алекс Лаферьер)
13:13 • Натан Маккиннон
25:48 • Кэйл Макар
43:13 • Николас Рой
(Арттури Лехконен, Сэм Малински)
46:01 • Девон Тоус
54:22 • Натан Маккиннон
Встреча, которая состоялась в Лос-Анджелесе, завершилась победой гостей со счетом 5:1 (1:0, 1:1, 3:0). В составе "Колорадо" шайбы забросили Нэтан Маккиннон (14-я и 55-я минуты), Кейл Макар (26), Николя Руа (44) и Девон Тэйвз (47). У хозяев площадки автором гола стал Джоэль Эдмундсон (34).
Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Артемий Панарин нанес один бросок в створ ворот, провел один силовой прием и результативными действиями не отметился. Форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин заблокировал один бросок и очков не набрал.
Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу "Эвеланш", которые одержали победу в противостоянии и стали первым участником второго раунда плей-офф НХЛ в Западной конференции и вторыми во всей лиге. Ранее во второй раунд плей-офф в Восточной конференции пробилась "Каролина Харрикейнз", одолевшая "Оттаву Сенаторз" (4-0). "Кингз" завершили свое выступление в розыгрыше Кубка Стэнли-2026.