В Совфеде прокомментировали призывы из ФРГ восстановить диалог с Россией

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Германия начинает возвращаться к здравому смыслу и пониманию важности диалога с президентом России Владимиром Путиным, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в ответ на публикацию Berliner Zeitung с призывами к восстановлению диалога с Москвой.

"Ленте.ру". "Наконец-то здравый смысл начинает торить себе дорогу у них в политических кругах. Потому что без диалога ничего не получится хорошего. И мы будем все время скользить вниз - к противостоянию, войне и катастрофе. Поэтому диалог нужен", - сказал Карасин

Сенатор подчеркнул, что диалог двух стран вполне реален, и для этого уже есть определенные наработки, и назвал появление подобных публикаций положительным.

"Будем надеяться, что вслед за публикациями будут предложения о конкретных формах обмена мнениями", - подытожил сенатор.