В Совфеде прокомментировали призывы из ФРГ восстановить диалог с Россией
18:07 27.04.2026 (обновлено: 18:58 27.04.2026)
В Совфеде прокомментировали призывы из ФРГ восстановить диалог с Россией

Карасин: призывы в ФРГ к диалогу с Россией являются показателем здравого смысла

Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Германия начинает возвращаться к здравому смыслу и пониманию важности диалога с президентом России Владимиром Путиным, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в ответ на публикацию Berliner Zeitung с призывами к восстановлению диалога с Москвой.
Двадцать пятого апреля в немецком издании Berliner Zeitung прозвучали призывы к правительству ФРГ искать возможности для диалога с президентом России Владимиром Путиным, опираясь на пять пунктов автора "восточной политики" и концепции "перемен через сближение" Эгона Бара. Кроме того, автор статьи высказал мнение, что бывший канцлер Герхард Шредер мог бы оказаться полезен в качестве посредника. В статье подчеркивается, что европейцы сами должны защищать свои интересы, а не перепоручать это США.
"Наконец-то здравый смысл начинает торить себе дорогу у них в политических кругах. Потому что без диалога ничего не получится хорошего. И мы будем все время скользить вниз - к противостоянию, войне и катастрофе. Поэтому диалог нужен", - сказал Карасин "Ленте.ру".
Сенатор подчеркнул, что диалог двух стран вполне реален, и для этого уже есть определенные наработки, и назвал появление подобных публикаций положительным.
"Будем надеяться, что вслед за публикациями будут предложения о конкретных формах обмена мнениями", - подытожил сенатор.
Эгон Бар - бывший немецкий политик и член Социал-демократической партии Германии - основал концепцию "перемен через сближение" на том, что безопасность можно организовать только вместе с противником.
