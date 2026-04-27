Глава МИД Ирана прибыл в Санкт-Петербург

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:31 27.04.2026 (обновлено: 11:29 27.04.2026)
IRNA: глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Санкт-Петербург

© REUTERS / Seyed Abbas Araghchi via TelegramПрибытие главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Санкт-Петербург. 27 апреля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Санкт-Петербург.
  • Целью визита является встреча и переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Санкт-Петербург, где рассчитывает провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает агентство IRNA.
Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что Аракчи посетит Санкт-Петербург. Визит главы иранского МИД, по словам дипломата, будет направлен "на продвижение интересов во время исходящих извне угроз".
"Сейед Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана, в понедельник утром прибыл в Санкт-Петербург с целью встречи и проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным", - написало агентство IRNA.
В миреИранСанкт-ПетербургРоссияАббас АракчиВладимир ПутинКазем ДжалалиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала