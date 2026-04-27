Глава МИД Ирана прибыл в Санкт-Петербург

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Санкт-Петербург.
- Целью визита является встреча и переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Санкт-Петербург, где рассчитывает провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает агентство IRNA.
Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что Аракчи посетит Санкт-Петербург. Визит главы иранского МИД, по словам дипломата, будет направлен "на продвижение интересов во время исходящих извне угроз".
"Сейед Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана, в понедельник утром прибыл в Санкт-Петербург с целью встречи и проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным", - написало агентство IRNA.
