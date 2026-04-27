Конфликт США и Ирана
 
08:00 27.04.2026 (обновлено: 08:02 27.04.2026)

Разгромить не удалось. Как флот Ирана переиграл США

CC BY 4.0 / Fars News Agency / Скоростные катера КСИР класса Ashura, оснащенные РСЗО и пулеметами
Скоростные катера КСИР класса Ashura, оснащенные РСЗО и пулеметами
Андрей Коц
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Андрей Коц. В ходе операции "Эпическая ярость" Военно-морские силы исламской республики понесли тяжелейшие потери, американская авиация вывела из строя большинство крупных кораблей. Тем не менее флот сохранил боеспособность. Иранские моряки применяют нестандартную тактику и пользуются географическими особенностями театра военных действий. О том, как им удается раз за разом переигрывать ВМС США, — в материале РИА Новости.

Удары по флоту

ВМС Ирана и Корпуса стражей исламской революции потеряли значительную часть вымпелов уже в первые несколько суток войны. Был потоплен крупнейший корабль и гордость флота — авианесущий Shahid Bahman Bagheri. В результате попадания противокорабельных ракет затонула передовая плавучая база КСИР Shahid Mahdavi. Уничтожен вертолетоносец Makran. Получил тяжелые повреждения ракетный корвет Shahid Sayyad Shirazi. Выведен из строя фрегат Sabalan. Поражены в доках несколько подводных лодок. По сути, Иран лишился большого надводного флота и возможности проецировать военно-морскую мощь за пределы Персидского залива.
CC0 / Iranian Navy / Авианесущий корабль Shahid Bahman Bagheri
Авианесущий корабль Shahid Bahman Bagheri
Причины разгрома лежат на поверхности. Во-первых, США заранее знали координаты иранских кораблей благодаря спутниковой и воздушной разведке. Все пункты базирования крупных вымпелов были известны Пентагону давно. Во-вторых, ахиллесовой пятой ВМС Ирана стало отсутствие на кораблях современных систем ПВО, способных отбиться от воздушного нападения. В-третьих, США сразу завоевали превосходство в воздухе из-за колоссальной разницы в потенциалах ВВС двух стран. Иранская авиация физически не смогла прикрыть флот. В-четвертых, американцы с самого начала активно били по портовым сооружениям, верфям и логистическим узлам, что сделало восстановление и перебазирование флота практически невозможным.
CC BY 4.0 / Hossein Ghanbari / Commissioning ceremony of IRGC naval vessels in March 2023 (cropped)
Плавучая база КСИР Shahid Mahdavi
Плавучая база КСИР Shahid Mahdavi
По данным Пентагона и Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), в первые дни конфликта американцы поразили более 50 иранских боевых кораблей. В частности, за 48 часов были уничтожены или серьезно повреждены 11 крупных кораблей ВМС Ирана. Трамп тогда объявил об окончательной победе и полной нейтрализации флота исламской республики. Однако вскоре Тегеран доказал, что не собирается отдавать противнику Персидский залив. И что в борьбе за Ормузский пролив он пока переигрывает США.

Две блокады

Тегеран, напомним, перекрыл Ормуз для судов недружественных государств. На прошлой неделе ВМС КСИР арестовали два судна, пытавшиеся пройти через пролив без разрешения Тегерана. Речь идет о MSC FRANCESCA под флагом Панамы и EPAMINODAS под флагом Либерии. Иранская сторона заявляет, что они представляли угрозу морской безопасности и не имели необходимых разрешений. Суда сопроводили к иранскому побережью. Вскоре Тегеран опубликовал и видео абордажа.
© REUTERS / IRIBИранские военные задерживают судно, которое попыталось пройти без разрешения в районе Ормузского пролива. Кадр видео
Иранские военные задерживают судно, которое попыталось пройти без разрешения в районе Ормузского пролива. Кадр видео
В это же время США, тоже объявившие о перекрытии пролива, пока справляются с этим весьма посредственно. Как минимум 34 танкера и газовоза обошли американскую блокаду иранских портов. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa. По ее данным, 19 связанных с Ираном танкеров вышли из Персидского залива, 15 — зашли туда. Очевидно, ВМС США просто-напросто не хватает кораблей в регионе. Сказываются удаленность от собственных военно-морских баз, угроза со стороны иранских противокорабельных ракет, вынуждающая корабли держаться подальше от побережья, усталость американских экипажей и проблемы с их снабжением.
Нефтяные танкеры в море - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Иран продолжает поставлять нефть через Ормузский пролив, пишет Reuters
23 апреля, 15:00
Успехи Тегерана же связаны в первую очередь с нестандартной тактикой применения имеющихся военно-морских средств. Для блокирования Ормузского пролива иранцы задействовали "москитную флотилию". И Пентагон ничего не может ей противопоставить, сообщает The New York Times. По данным издания, исламская республика по-прежнему располагает тысячами быстроходных катеров, вооруженных пулеметами, противокорабельными ракетами, торпедами и беспилотниками.

Атака катеров

"Москитная флотилия" действует под эгидой КСИР, а не военных. Ее точный состав, численность, вооружение и места стоянки засекречены. Но уже можно судить о тактике боевого применения, которая заключается в принципе "бей — беги". Небольшие катера базируются в прибрежных укрытиях (в том числе вырубленных в скалах), недоступных для воздушного наблюдения. В атаку идут большими группами из десятков малых судов, на цель заходят роем, с разных направлений. Их сила в численности и внезапности. Они нападают на суда, а затем мгновенно уходят, оставаясь невидимыми для американских спутников и радаров эсминцев.
CC BY 4.0 / Hossein Ghanbari / Commissioning ceremony of IRGC naval vessels in March 2023 (cropped)
Скоростной танкер класса Zolfaghar
Скоростной танкер класса Zolfaghar
Иран располагает множеством разных типов скоростных катеров, но достоверно известно о немногих. К примеру, Ashura на базе американских BostonWhaler развивают скорость до 130 километров в час и могут нести различное вооружение — вплоть до легких противокорабельных ракет, способных доставить неприятности даже эсминцу. Или лодки Zolfaghar, построенные по образу северокорейских торпедных катеров IPS 16 и вооруженные противокорабельными ракетами с полубронебойной фугасной боевой частью массой около 150 килограммов. Есть у Ирана и плавучие РСЗО — лодки Seraj, несущие 107- или 122-миллиметровые реактивные установки залпового огня.
Помимо катеров, к иранской "москитной флотилии" можно отнести несколько десятков мини-подлодок классов Ghadir и Nahang, о поражении которых США не сообщали. Авианосец, эсминец или крупнотоннажный танкер они, конечно, не потопят и даже не смогут серьезно повредить. Но КСИР может использовать их для скрытной постановки морских мин, что серьезно ограничит движение военных и гражданских кораблей через Ормузский пролив.
CC BY 4.0 / Hossein Ostovar / This photo is from the 2019 Sacred Defense parade in Bushehr, Iran (cropped)
Скоростной танкер класса Seraj
Скоростной танкер класса Seraj
Иран в очередной раз доказал, что при нестандартном подходе в ведении боевых действий, рассредоточенности сил и средств, опоре на географические преимущества и решимости идти до конца можно успешно противостоять даже гораздо более сильному в военном отношении противнику. При этом Тегеран наверняка еще не выложил на стол все козыри.
 
Конфликт США и ИранаБезопасностьВ миреИранСШАТегеран (город)Министерство обороны СШАКорпус стражей исламской революцииВооруженные силы СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
