Институт парламентаризма в России показал устойчивость, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что институт парламентаризма в России показал устойчивость и подлинную суверенность.
- Президент выступил с этим заявлением на заседании Совета законодателей в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Институт парламентаризма в России показал устойчивость и подлинную суверенность, уверен президент РФ Владимир Путин.
Путин в понедельник выступил на заседании Совета законодателей. Встреча по традиции состоялась в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге.
"Наша политическая система, все ветви и уровни власти, включая парламентские институты, доказали свою прочность и устойчивость, подлинную суверенность, готовность бороться за жизненно важные интересы Отечества", - сказал Путин на заседании, приуроченном ко Дню российского парламентаризма, который отмечается в РФ 27 апреля.