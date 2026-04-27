На Западе забили тревогу из-за неожиданного удара России по Германии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия намерена с 1 мая прекратить транзит казахстанской нефти в Германию по одному из ответвлений трубопровода «Дружба».
- Перебои в энергоснабжении могут сыграть на руку партии «Альтернатива для Германии», которой прочат победу на грядущих осенних выборах в восточных землях.
- Если Россия перенаправит поставки казахстанской нефти в Германию через порты на Балтике, Германия может надавить на Украину, чтобы та прекратила атаки беспилотников на российские порты.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Решение России перекрыть Германии доступ к казахстанской нефти по трубопроводу "Дружба" может грозить тяжелыми последствиями как для Берлина, так и для Киева, пишет Politico.
"Москва намерена с 1 мая прекратить транзит казахстанской нефти в Германию по одному из ответвлений трубопровода "Дружба". Это чревато серьезными осложнениями, поскольку Астана поставляет почти 20 процентов нефти на крупный нефтеперерабатывающий завод, который производит 90 процентов бензина, авиационного керосина, дизеля и мазута для нужд Берлина и прилегающей земли Бранденбург", — говорится в публикации.
"Если Россия попытается перенаправить поставки казахстанской нефти в Германию по альтернативным каналам, то они наверняка пойдут транзитом через порты на Балтике — Усть-Лугу и Приморск. Те, в свою очередь, все чаще подвергаются нападениям со стороны Украины. <…> Если Германии понадобятся эти порты для отгрузки казахстанской нефти, она сможет надавить на украинцев, чтобы они прекратили атаки беспилотников, и тем самым выступит в роли щита для Москвы", — резюмировали в статье.
На прошлой неделе вице-премьер России Александр Новак сообщил, что поставки казахстанской нефти в Германию с 1 мая будут направляться в обход трубопровода "Дружба", это связано с техническими возможностями.
Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов предположил в среду, что отсутствие технической возможности по прокачке казахстанской нефти со стороны Москвы связано с недавними ударами по российской инфраструктуре. Он также отметил, что германский НПЗ в Шведте на 20-30 процентов зависит от нефти из Казахстана.
Киев постоянно пытается нанести удары по нефтепроводам и их инфраструктуре в России. В Минобороны указывали, что цель — дестабилизировать мировой рынок углеводородов и прекратить поставки нефти и нефтепродуктов европейским потребителям.
