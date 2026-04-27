Форвард "Тампы" назвал Кучерова лучшим игроком мира

- Нападающий клуба НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" Брэндон Хэйгел назвал своего российского партнера по команде Никиту Кучерова лучшим игроком в мире.
- Кучеров достиг отметки в 177 очков за карьеру в Кубке Стэнли.
- Он превзошел Сергея Федорова по количеству набранных очков за карьеру в играх плей-офф НХЛ и опередил его в списке лучших бомбардиров в истории в играх Кубка Стэнли среди российских хоккеистов.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Брэндон Хэйгел назвал своего российского партнера по команде Никиту Кучерова лучшим игроком в мире.
"Тампа" на выезде одержала волевую победу над "Монреаль Канадиенс" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 3:2. Хэйгел оформил дубль с двух передач Кучерова. Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2. Благодаря второму результативному действию в игре 32-летний российский форвард "Лайтнинг" достиг отметки в 177 очков за карьеру (54 гола и 123 передачи) в 156 матчах в Кубке Стэнли.
"Кучеров - лучший игрок в мире, - цитирует Хэйгела сайт лиги. - Он подтверждает это постоянно, каждый год. Да, мне посчастливилось играть с ним много лет, так что можно сказать, что у нас сложилось некоторое взаимопонимание. Но в то же время, если вы поставите этого парня с любыми другими пятью игроками, он сделает этих игроков лучше".
По количеству набранных очков за карьеру в играх плей-офф НХЛ Кучеров превзошел Сергея Федорова (176 очков в 183 матчах) и опередил его в списке лучших бомбардиров в истории в играх Кубка Стэнли среди российских хоккеистов. Рекорд по очкам в играх Кубка Стэнли среди россиян принадлежит действующему нападающему "Питтсбург Пингвинз" Евгению Малкину (183 очка в 181 матче).
