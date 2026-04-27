Фетисов объяснил, почему ему нравятся драки в хоккее

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вячеслав Фетисов заявил, что нормально относится к дракам в матче ярославского "Локомотива" и омского "Авангарда" в Кубке Гагарина.
- По его мнению, такие эпизоды являются частью игры и помогают взбодрить хоккеистов.
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что нормально относится к дракам, случившимся в матче ярославского "Локомотива" и омского "Авангарда" в Кубке Гагарина, поскольку подобные эпизоды являются частью хоккея.
"Авангард" в воскресенье в гостях обыграл "Локомотив" во втором матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) – 3:1. В первом и втором периодах произошли массовые потасовки. Во втором случае матч был прерван на 20 минут, драка началась после того, как нападающий ярославцев Егор Сурин что-то сказал голкиперу омичей Никите Серебрякову. В массовой стычке участие приняли и игроки, которые в момент ее начала не были на площадке. В результате дисциплинарным штрафом до конца матча были наказаны форвард "Авангарда" Кирилл Долженков и защитник "Локомотива" Алексей Береглазов, дисциплинарный штраф в 10 минут получили игроки омичей Игорь Мартынов и Вячеслав Войнов, а также хоккеисты железнодорожников Мартин Гернат, Рушан Рафиков и Сурин.
"Драки сейчас – это часть хоккея, у нас мы видим не наш советский или российский хоккей, а общий со всем миром. Нашего хоккея пока нет, мы довольствуемся тем, что есть. Кому-то нравятся драки, кому-то – нет", – сказал Фетисов.
«
"Я нормально воспринимаю драки. Это специальная заготовка для того, чтобы взбодрить команду. В этом нет ничего страшного", – добавил собеседник агентства.
Следующие два матча серии, где в счете ведет сибирская команда, пройдут в Омске 28 и 30 апреля.
