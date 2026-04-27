Рейтинг@Mail.ru
Фетисов объяснил, почему ему нравятся драки в хоккее - РИА Новости Спорт, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
11:56 27.04.2026 (обновлено: 12:46 27.04.2026)
Фетисов объяснил, почему ему нравятся драки в хоккее

Фетисов заявил, что нормально относится к дракам в матче в Кубке Гагарина

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Вячеслав Фетисов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Фетисов заявил, что нормально относится к дракам в матче ярославского "Локомотива" и омского "Авангарда" в Кубке Гагарина.
  • По его мнению, такие эпизоды являются частью игры и помогают взбодрить хоккеистов.
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что нормально относится к дракам, случившимся в матче ярославского "Локомотива" и омского "Авангарда" в Кубке Гагарина, поскольку подобные эпизоды являются частью хоккея.
"Авангард" в воскресенье в гостях обыграл "Локомотив" во втором матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) – 3:1. В первом и втором периодах произошли массовые потасовки. Во втором случае матч был прерван на 20 минут, драка началась после того, как нападающий ярославцев Егор Сурин что-то сказал голкиперу омичей Никите Серебрякову. В массовой стычке участие приняли и игроки, которые в момент ее начала не были на площадке. В результате дисциплинарным штрафом до конца матча были наказаны форвард "Авангарда" Кирилл Долженков и защитник "Локомотива" Алексей Береглазов, дисциплинарный штраф в 10 минут получили игроки омичей Игорь Мартынов и Вячеслав Войнов, а также хоккеисты железнодорожников Мартин Гернат, Рушан Рафиков и Сурин.
"Драки сейчас – это часть хоккея, у нас мы видим не наш советский или российский хоккей, а общий со всем миром. Нашего хоккея пока нет, мы довольствуемся тем, что есть. Кому-то нравятся драки, кому-то – нет", – сказал Фетисов.
"Я нормально воспринимаю драки. Это специальная заготовка для того, чтобы взбодрить команду. В этом нет ничего страшного", – добавил собеседник агентства.
Следующие два матча серии, где в счете ведет сибирская команда, пройдут в Омске 28 и 30 апреля.
ХоккейСпортВячеслав ФетисовКубок ГагаринаНикита СеребряковАлексей БереглазовИгорь МартыновЛокомотив (Ярославль)АвангардКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    А. Бондарь
    667
    736
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Ак Барс
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Акрон
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Аталанта
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Брентфорд
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Удинезе
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Леванте
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала