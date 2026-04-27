СМИ узнали об ультиматуме Германии фон дер Ляйен

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Консервативный блок "Христианско-демократического союза" и "Христианско-социального союза" планирует в безапелляционной форме потребовать от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ослабления европейских регулирующих норм, пишет Politico. "Немецкие консерваторы готовятся предъявить фон дер Ляйен жесткий ультиматум: ограничить контроль Брюсселя и бюрократическую волокиту или столкнуться с новыми попытками ограничить полномочия Еврокомиссии", — говорится в публикации.

Депутаты предлагают усилить контроль за деятельностью комиссии с помощью создания нового наднационального надзорного органа с "фундаментальным правом вето в отношении любого нового законодательства, предложенного Европейской комиссией", отмечает издание.



Они хотят создать этот надзорный орган либо в качестве новой структуры на европейском уровне, либо путем расширения компетенций Совета по надзору за регулированием, который в настоящее время выполняет функции консультативного органа при комиссии. Однако такая перестройка институциональной структуры ЕС, вероятно, потребует внесения изменений в европейские договоры.