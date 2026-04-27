10:23 27.04.2026 (обновлено: 18:34 27.04.2026)
СМИ узнали об ультиматуме Германии фон дер Ляйен

© REUTERS / Yiannis Kourtoglou
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Консервативный блок Германии планирует потребовать от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ослабления европейских регулирующих норм.
  • Немецкие консерваторы готовятся предъявить ей ультиматум: ограничить контроль Брюсселя и бюрократическую волокиту или столкнуться с новыми попытками ограничить полномочия Еврокомиссии.
  • Предлагается либо создать новый наднациональный надзорный орган с правом вето относительно законодательных инициатив Еврокомиссии, либо расширить полномочия Совета по нормативной проверке.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Консервативный блок "Христианско-демократического союза" и "Христианско-социального союза" планирует в безапелляционной форме потребовать от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ослабления европейских регулирующих норм, пишет Politico.

"Немецкие консерваторы готовятся предъявить фон дер Ляйен жесткий ультиматум: ограничить контроль Брюсселя и бюрократическую волокиту или столкнуться с новыми попытками ограничить полномочия Еврокомиссии", — говорится в публикации.
Депутаты предлагают усилить контроль за деятельностью комиссии с помощью создания нового наднационального надзорного органа с "фундаментальным правом вето в отношении любого нового законодательства, предложенного Европейской комиссией", отмечает издание.

Они хотят создать этот надзорный орган либо в качестве новой структуры на европейском уровне, либо путем расширения компетенций Совета по надзору за регулированием, который в настоящее время выполняет функции консультативного органа при комиссии. Однако такая перестройка институциональной структуры ЕС, вероятно, потребует внесения изменений в европейские договоры.
