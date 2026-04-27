"Должно пойти на пользу": футболист "Зенита" об ужесточении лимита в РПЛ - РИА Новости Спорт, 27.04.2026
14:39 27.04.2026 (обновлено: 14:47 27.04.2026)
"Должно пойти на пользу": футболист "Зенита" об ужесточении лимита в РПЛ

Ерохин: через сезон станет понятен эффект от ужесточения лимита на легионеров

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр спорта России Михаил Дегтярев подписал приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе.
  • Футболист петербургского "Зенита" Александр Ерохин считает, что эффект от ужесточения лимита можно будет оценить только спустя время.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футболист петербургского "Зенита" Александр Ерохин заявил РИА Новости, что эффект от ужесточения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) можно будет оценить только спустя время.
В пятницу министр спорта России Михаил Дегтярев подписал приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. С сезона-2026/27 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле - не более семи.
«
"Я думаю, что спортивные, футбольные люди это обсуждали и принимали эти решения. Поэтому, естественно, для молодых футболистов это возможность быстрее включаться в борьбу за место в стартовом составе, расти и приближаться к основной команде. Я думаю, что время покажет, какой эффект это даст. Но тем не менее считаю, что в текущей ситуации, в которой оказался российский футбол, это должно пойти на пользу", - сказал Ерохин.
"Будет какое-то время, чтобы посмотреть, как это работает в условиях, когда мы не играем в Европе, а выступаем в своем чемпионате, и сделать определенные выводы. Уже через сезон можно будет оценить, влияет это положительно или нет, и от этого отталкиваться при принятии дальнейших решений - увеличивать количество российских футболистов или возвращаться к прежним условиям и развиваться в этом направлении", - отметил 36-летний футболист "Зенита".
ФутболСпортМихаил ДегтяревЗенитАлександр ЕрохинРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
