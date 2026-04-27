Ерохин заявил, что рассчитывает продлить контракт с "Зенитом" - РИА Новости Спорт, 27.04.2026
00:20 27.04.2026
Ерохин заявил, что рассчитывает продлить контракт с "Зенитом"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Игрок ФК "Зенит" Александр Ерохин
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболист петербургского "Зенита" Александр Ерохин заявил, что хочет продолжать выступать за клуб и рассчитывает на продление контракта.
  • Контракт 36-летнего полузащитника Александра Ерохина с "Зенитом" истекает по окончании сезона.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футболист петербургского "Зенита" Александр Ерохин заявил РИА Новости, что хочет продолжать выступать за клуб и рассчитывает на продление контракта.
Ерохин перешел в "Зенит" в 2017 году. Контракт 36-летнего полузащитника истекает по окончании сезона.
«
"Жизнь непредсказуема. Я стараюсь быть готовым к разным вариантам, но сейчас хочу продолжать играть и продлить контракт. Для этого прикладываю максимум усилий: и по самоотдаче, и по физике. По сборам - лучшие показатели по голам и передачам, по матчам - тоже на хорошем уровне. Надеюсь, все будет хорошо", - сказал Ерохин.
"Думаю, в ближайшее время переговоры по новому контракту будут. Мне хочется продолжать приносить пользу "Зениту" - и в матчах, и на тренировках. Мотивация максимальная, глаза горят", - отметил Ерохин.
