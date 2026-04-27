Тигрица попала в фотоловушку во время дегустации снега в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 апр — РИА Новости. В Хинганском заповеднике фотовидеоловушка засняла момент, как тигрица ест снег, сообщил центр "Амурский тигр".
"Тигрица Елена в Хинганском заповеднике в Амурской области дегустирует снег", — говорится в публикации.
Видео сняли во время мониторинга мест обитания тигра в Амурской области, который проводится при поддержке центра.
На кадрах видно, как Елена лижет снег, словно пробуя его на вкус. Некоторые пользователи в комментариях к видео назвали снег мороженым для тигрицы и "лапшой быстрого приготовления со вкусом оленя".
Тигрица Елена — "выпускница" Приморского центра реабилитации. В дикую природу в Амурской области ее выпустили в 2019 году в рамках программы восстановления популяции амурского тигра в границах исторического ареала. Самка сразу обосновалась в Хинганском заповеднике и очень редко выходит за его границы. Весной 2022-го у нее родились котята от дикого самца. Первый опыт материнства Елены специалисты назвали успешным, ее тигрята ведут самостоятельную жизнь.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в стране составляет около 750 особей.
