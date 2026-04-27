Тигрица попала в фотоловушку во время дегустации снега в Приамурье
12:52 27.04.2026 (обновлено: 21:32 27.04.2026)
Тигрица попала в фотоловушку во время дегустации снега в Приамурье

Тигрица попала в фотоловушку во время дегустации снега в Хинганском заповеднике

© Центр "Амурский тигр"/TelegramАмурская тигрица Елена в Хинганском заповеднике. Кадр фотоловушки
© Центр "Амурский тигр"/Telegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тигрица Елена попала в фотоловушку во время дегустации снега в Хинганском заповеднике в Амурской области.
  • На кадрах видно, как она лижет снег, словно пробуя его на вкус.
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 апр — РИА Новости. В Хинганском заповеднике фотовидеоловушка засняла момент, как тигрица ест снег, сообщил центр "Амурский тигр".
"Тигрица Елена в Хинганском заповеднике в Амурской области дегустирует снег", — говорится в публикации.

Амурский тигренок и сухая травинка - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
В Приморье показали драку тигренка и травинки
8 февраля, 01:25
Видео сняли во время мониторинга мест обитания тигра в Амурской области, который проводится при поддержке центра.
На кадрах видно, как Елена лижет снег, словно пробуя его на вкус. Некоторые пользователи в комментариях к видео назвали снег мороженым для тигрицы и "лапшой быстрого приготовления со вкусом оленя".
Тигрица Елена — "выпускница" Приморского центра реабилитации. В дикую природу в Амурской области ее выпустили в 2019 году в рамках программы восстановления популяции амурского тигра в границах исторического ареала. Самка сразу обосновалась в Хинганском заповеднике и очень редко выходит за его границы. Весной 2022-го у нее родились котята от дикого самца. Первый опыт материнства Елены специалисты назвали успешным, ее тигрята ведут самостоятельную жизнь.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в стране составляет около 750 особей.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
"Растерявшийся" амурский тигр попал в фотоловушку в Приморье
13 января, 02:44
 
