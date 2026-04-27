Беспилотные помощники: российские дроны осваивают гражданские "профессии"

Бизнес активнее внедряет беспилотники в свою работу. Агродроны, дроны-регистраторы, дроны-спасатели и дроны-доставщики – этот список не ограничен. Гражданское применение БАС активно развивается в России по национальному проекту "Беспилотные авиационные системы" . При помощи господдержки создается полный цикл производства дронов: от исследований и подготовки кадров до запуска в серийное производство и применение в разных сферах – от сельского хозяйства и логистики до мониторинга и охраны правопорядка. Подробнее о развитии новой отрасли, мерах государственной поддержки предприятий БАС и эффективном применении высокотехнологичного оборудования расскажем в материале РИА Новости.

Комплексная поддержка

Компании, специализирующиеся на разработке и производстве БАС, получают поддержку на всех этапах работы. В частности, разработчики выигрывают гранты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы от фонда Национальной технологической инициативы (НТИ).

Кроме того, для производителей предусмотрены субсидии, компенсирующие часть затрат при продаже такой техники со скидкой – до 2 миллионов рублей за каждый дрон. Это стимулирует спрос на отечественную продукцию и делает ее доступнее для покупателей.

Сегодня процесс получения лицензий и разрешений для производства БАС и их комплектующих заметно упрощен. Больше не нужно лично обращаться в разные ведомства — теперь все можно сделать через портал "Госуслуги". Количество документов, которые нужны для получения лицензий, уменьшилось в два раза, а для разрешений – в полтора.

И в поле, и на пожарах

Беспилотники на службе у агропрома помогают в защите растений и повышении урожайности. Например, компания "Небесный трактор" совместно с НПЦ БАС Республики Татарстан уже запускает в серийное производство собственную разработку с прогнозируемым объемом выпуска 50-100 дронов в год.

"Мы применяем в работе беспилотники ИД-100А с бензиновым двигателем. Мощность этого дрона – 240 лошадиных сил. Он способен поднимать в воздух до 200 килограммов агрохимии и находиться в воздухе до часа. Для сравнения, электродроны могут поднять 100 килограммов груза лишь на пять-семь минут. И если они обрабатывают только 5-15 гектаров в час, то наш дрон – 40-70. Проигрывают ему в производительности и самоходные опрыскиватели", – рассказал РИА Новости глава компании Владимир Зинов.

По его словам, дроны упрощают доступ к участкам со сложным рельефом. Они незаменимы ранней весной, когда обычная техника вязнет в земле. А главное, позволяют более экономно и эффективно обрабатывать растения: удобрение не просто выливается сверху, а распыляется нисходящим потоком воздуха от винтов, обеспечивая полное покрытие. Это особенно важно при борьбе с вредителями, а на этапе созревания культур позволяет сберечь на 4-8% урожая больше, так как дроны не соприкасаются с растениями.

"В сумме обработка сельхозугодий беспилотниками может увеличить выручку аграриев на 15% в год", – отметил Владимир Зинов. Он добавил, что дрон также сможет доставлять малогабаритные грузы в труднодоступные районы. Например, при строительстве трубопроводов, геологоразведке или лесозаготовке. "Сейчас для этого используются вертолеты, что в 11 раз дороже доставки дроном. Применение наших беспилотников позволит сократить расходы в логистике последней мили более чем на 40%", – заключил он.

Беспилотники эффективны и во всех видах мониторинга и оперативного реагирования. Это мероприятия экстренных служб, тушение пожаров, охрана правопорядка, строительные работы и деятельность предприятий ЖКХ.

« "Аэрофотосъемка, лазерное сканирование, тепловизионная съемка, 3D-моделирование, мониторинг территорий и объектов, магнитная съемка с земли – возможности БАС определяются его задачами и оборудованием. И у нас есть решения для всех этих задач. Например, наши беспилотники для аэрофотосъемки активно используются для создания или обновления геопорталов регионов. Подобные работы с пилотируемой авиацией обходятся дороже, а качество снимков – хуже, ведь дрон может летать на более низкой высоте, что увеличивает пространственное разрешение данных", – пояснил директор департамента услуг ГК "Геоскан" Илья Демко.

Например, модель "Геоскан 801" с тепловизором, которая применяется в основном для охраны лесов. В пожароопасный сезон этот беспилотник активно используют для поиска очагов возгорания и определения границ пожаров. Этот же дрон может искать пропавших людей, обнаруживать и выслеживать браконьеров.

Универсальные дроны

При помощи нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" российские компании получают возможность создавать конкурентоспособные разработки и запускать их в производство.

Например, универсальный дрон от компании "Дронлаб" способен выполнять практически любую работу – измерения, мониторинг, доставку, учет и аналитику. Менять конфигурацию беспилотника можно прямо "в поле" за счет стандартизированного крепления и адаптировать устройство под каждую задачу.

« "Главная его фишка – модульная система. Это значит, что один и тот же дрон за пять минут превращается из разведчика с дневной камерой в тепловизионный комплекс для поиска очагов лесного пожара", – рассказала РИА Новости основатель компании "Дронлаб" Ксения Прохорова.

Так, при установке газоанализатора дрон позволит мониторить выбросы на нефтегазовом месторождении, а если снабдить его мультиспектральным сканером, можно подсчитывать штабели на стройке или следить за отвалами на карьере, уточнила собеседница агентства. То есть смена "экипировки" позволяет платформе выполнять полсотни задач: для нужд МЧС, лесхоза, энергетики и других сфер.