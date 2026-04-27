Волейболисты московского "Динамо" стали чемпионами России

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло казанский "Зенит" в третьем матче финальной серии плей-офф мужского чемпионата России по волейболу и стало победителем турнира.

Встреча в Москве завершилась со счетом 3-0 (27:25, 25:23, 25:13) в пользу хозяев.

Счет в финальной серии до трех побед стал 3-0 в пользу "Динамо". Московский клуб пятый раз стал чемпионом России, ранее команда выигрывала титул в 2006, 2008, 2021 и 2022 годах.