08:11 27.04.2026 (обновлено: 09:00 27.04.2026)
Семак превратился из тренера в селекционера, заявил Бышовец

Сергей Семак. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анатолий Бышовец заявил, что Сергей Семак из тренера "Зенита" превратился большей частью в селекционера.
  • Семак работает главным тренером "Зенита" с 2018 года.
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец заявил РИА Новости, что руководящий петербургским "Зенитом" Сергей Семак из тренера превратился большей частью в селекционера.
Семак работает главным тренером "Зенита" с 2018 года. Под его руководством команда бессменно становилась чемпионом России с 2018 по 2024 год. В 2025 году "Зенит" стал серебряным призером турнира.
«
"Тренеры команд сейчас порой превращаются в селекционеров. Возьмите, например, Семака. Сережа ярко работал, когда он начинал в "Зените". А сейчас он больше стал селекционером. Взял (колумбийского форварда Джона) Дурана, еще кого-то и не знает, кого же ставить. А ведь есть свой хороший парень (Даниил Кондаков). А у иностранцев есть опция – он должен сыграть столько-то матчей. По контракту. И все", - сказал Бышовец.
