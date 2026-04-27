Семак превратился из тренера в селекционера, заявил Бышовец

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец заявил РИА Новости, что руководящий петербургским "Зенитом" Сергей Семак из тренера превратился большей частью в селекционера.
«
"Тренеры команд сейчас порой превращаются в селекционеров. Возьмите, например, Семака. Сережа ярко работал, когда он начинал в "Зените". А сейчас он больше стал селекционером. Взял (колумбийского форварда Джона) Дурана, еще кого-то и не знает, кого же ставить. А ведь есть свой хороший парень (Даниил Кондаков). А у иностранцев есть опция – он должен сыграть столько-то матчей. По контракту. И все", - сказал Бышовец.