10:15 27.04.2026 (обновлено: 10:24 27.04.2026)
В Минобороны рассказали о сроках контракта в войсках БПС

Военнослужащие с БПЛА. Архивное фото
  • В Минобороны России сообщили, что контракт с поступающими в войска беспилотных систем заключается сроком на 1, 2 или 3 года по выбору кандидатов.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Контракт с поступающими в войска беспилотных систем заключается сроком на 1, 2 или 3 года по выбору кандидатов, сообщили в Минобороны России.
В Минобороны РФ состоялось межведомственное совещание с участием представителей Минобрнауки, Минпросвещения, руководителей вузов и общеобразовательных организаций. Основной темой стали принципы и условия набора студентов в войска беспилотных систем, а также меры их социальной поддержки.
Замглавы военного ведомства – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин "подробно довел положения контракта и подчеркнул, что контракт с гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, заключается сроком на один, два или три года – в соответствии с принятым решением кандидата", говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что принцип добровольности является базовым, какое-либо принуждение к подписанию контракта исключено.
