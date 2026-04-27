Бывший чемпион мира по боксу Джошуа проведет поединок 25 июля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший чемпион мира по боксу британец Энтони Джошуа проведет поединок против албанца Кристиана Пренги.
- Бой Джошуа и Пренги пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 25 июля в рамках Esports World Cup.
- Джошуа вернулся к тренировкам после ДТП в Нигерии и в своем последнем бою нокаутировал блогера Джейка Пола.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе британец Энтони Джошуа проведет поединок против албанца Кристиана Пренги, сообщил председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх в соцсети X.
Бой пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 25 июля в рамках Esports World Cup и станет первым для британца после автокатастрофы, произошедшей в конце 2025 года.
Ранее журналист Майк Коппинджер в соцсети X сообщил, что Джошуа и его соотечественник Тайсон Фьюри договорились о проведении поединка. Бой двух экс-чемпионов мира планируется провести в четвертом квартале 2026 года.
Джошуа 36 лет, в январе он вернулся к тренировкам после ДТП в Нигерии, в результате которого погибли два человека. На счету британца 29 побед при четырех поражениях в профессиональном боксе. Он владел чемпионскими поясами по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). В своем последнем бою, состоявшемся 19 декабря, Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола.
Пренге 35 лет. На его счету 20 побед при одном поражении, все победы он одержал нокаутом.