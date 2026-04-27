Бывший чемпион мира по боксу Джошуа проведет поединок 25 июля

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе британец Энтони Джошуа проведет поединок против албанца Кристиана Пренги, сообщил председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх в соцсети X.

Пренге 35 лет. На его счету 20 побед при одном поражении, все победы он одержал нокаутом.