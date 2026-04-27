Рейтинг@Mail.ru
Бывший чемпион мира по боксу Джошуа проведет поединок 25 июля - РИА Новости Спорт, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
21:04 27.04.2026 (обновлено: 23:37 27.04.2026)
© Соцсети Riyadh SeasonЭнтони Джошуа
Энтони Джошуа - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© Соцсети Riyadh Season
Энтони Джошуа. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший чемпион мира по боксу британец Энтони Джошуа проведет поединок против албанца Кристиана Пренги.
  • Бой Джошуа и Пренги пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 25 июля в рамках Esports World Cup.
  • Джошуа вернулся к тренировкам после ДТП в Нигерии и в своем последнем бою нокаутировал блогера Джейка Пола.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе британец Энтони Джошуа проведет поединок против албанца Кристиана Пренги, сообщил председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх в соцсети X.
Бой пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 25 июля в рамках Esports World Cup и станет первым для британца после автокатастрофы, произошедшей в конце 2025 года.
Боксерские перчатки лежат на ринге - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Шесть чемпионов мира по боксу выступят на одном турнире IBA
26 апреля, 14:05
Ранее журналист Майк Коппинджер в соцсети X сообщил, что Джошуа и его соотечественник Тайсон Фьюри договорились о проведении поединка. Бой двух экс-чемпионов мира планируется провести в четвертом квартале 2026 года.
Джошуа 36 лет, в январе он вернулся к тренировкам после ДТП в Нигерии, в результате которого погибли два человека. На счету британца 29 побед при четырех поражениях в профессиональном боксе. Он владел чемпионскими поясами по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). В своем последнем бою, состоявшемся 19 декабря, Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола.
Пренге 35 лет. На его счету 20 побед при одном поражении, все победы он одержал нокаутом.
Вид на здание Московского Академического театра сатиры в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Звезды бокса Дрозд и Лебедев исполнят роли в спектакле в Театре Сатиры
24 апреля, 14:03
 
ЕдиноборстваСпортСаудовская АравияНигерияЭнтони ДжошуаТайсон ФьюриДжейк ПолIBFWBAWBO
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    А. Бондарь
    667
    736
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Ак Барс
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Акрон
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Аталанта
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Брентфорд
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Удинезе
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Леванте
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала