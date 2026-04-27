Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Единоборства
 
11:25 27.04.2026 (обновлено: 11:28 27.04.2026)
Боксер вернулся в Россию из Турции, где после победы на него напали зрители

© Freepik
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боксер Сергей Горохов вернулся в Россию из Турции, где после его поединка произошла массовая драка с участием зрителей.
  • После победы над местным боксером Эмирханом Калканом часть зрителей выразила недовольство празднованием российского боксера, в сторону спортсмена летели бутылки и стулья, затем началась массовая драка.
  • Полиция сопровождала команду Горохова до больницы, где им оказали помощь, а затем до отеля.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Боксер Сергей Горохов вернулся в Россию из Турции, где после его поединка на турнире в городе Трабзон произошла массовая драка с участием зрителей.
Ранее после победы Горохова над местным боксером Эмирханом Калканом в бою за титул чемпиона мира по версии UBO часть зрителей выразила недовольство празднованием российского боксера. В сторону спортсмена летели бутылки и стулья, затем десятки людей выбежали на ринг, после чего началась массовая драка. Турнир был прерван из-за обострения ситуации, победитель не был объявлен официально. По факту инцидента начато расследование.
«
"Приехали в Минеральные Воды. После боя и всех событий еще не спал", - сообщил Горохов в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Российский боксер также сообщил, что после победы на его команду напала толпа из 70 человек, которые били руками, ногами и стульями. После инцидента полиция сопровождала команду Горохова до больницы, где им оказали помощь, а затем до отеля.
Горохову 36 лет. В 2021 году в Сербии он завоевал титул чемпиона по боксу по версии WBC International.
Вид на здание Московского Академического театра сатиры в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
ЕдиноборстваСпортСергей ГорохБокс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    А. Бондарь
    667
    736
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Ак Барс
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Акрон
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Аталанта
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Брентфорд
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Удинезе
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Леванте
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала