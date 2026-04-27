Боксер вернулся в Россию из Турции, где после победы на него напали зрители

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Боксер Сергей Горохов вернулся в Россию из Турции, где после его поединка на турнире в городе Трабзон произошла массовая драка с участием зрителей.

Ранее после победы Горохова над местным боксером Эмирханом Калканом в бою за титул чемпиона мира по версии UBO часть зрителей выразила недовольство празднованием российского боксера. В сторону спортсмена летели бутылки и стулья, затем десятки людей выбежали на ринг, после чего началась массовая драка. Турнир был прерван из-за обострения ситуации, победитель не был объявлен официально. По факту инцидента начато расследование.

« "Приехали в Минеральные Воды. После боя и всех событий еще не спал", - сообщил Горохов в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Российский боксер также сообщил, что после победы на его команду напала толпа из 70 человек, которые били руками, ногами и стульями. После инцидента полиция сопровождала команду Горохова до больницы, где им оказали помощь, а затем до отеля.