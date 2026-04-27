СБР распределил состав женской сборной России по биатлону по группам

- Исполком тренерского совета Союза биатлонистов России согласовал распределение состава женской сборной России по группам на сезон 2026/27.
- В группу А тренеров Михаила Шашилова и Екатерины Юрловой-Перхт вошли Наталия Шевченко, Инна Терещенко, Ирина Казакевич, Юлия Коваленко, Алина Плицева, Тамара Дербушева, Маргарита Болдырева, Виолетта Шадрина.
- В группу Б под руководством Андрея Русских и Николая Загурского вошли Ульяна Черепанова, Анастасия Куприянова, Татьяна Фролова, Светлана Якуничева, Юлия Собянина, Елизавета Фролова и Валерия Полянская.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Исполком тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) согласовал распределение состава женской сборной России по группам централизованной подготовки на спортивный сезон-2026/27, сообщается на сайте организации.
- В группу А тренеров Михаила Шашилова и Екатерины Юрловой-Перхт вошли Наталия Шевченко, Инна Терещенко, Ирина Казакевич, Юлия Коваленко, Алина Плицева, Тамара Дербушева, Маргарита Болдырева, Виолетта Шадрина.
- В группу Б под руководством Андрея Русских и Николая Загурского вошли Ульяна Черепанова, Анастасия Куприянова, Татьяна Фролова, Светлана Якуничева, Юлия Собянина, Елизавета Фролова и Валерия Полянская.
- Виктория Сливко вошла в мужскую группу А.
- В резерв вошли Анастасия Шевченко и Елизавета Бурундукова.