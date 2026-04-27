Рейтинг@Mail.ru
Беглов рассказал Путину о фонтане на аллее Чернобыльцев в Петербурге
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:41 27.04.2026 (обновлено: 21:00 27.04.2026)
Беглов рассказал Путину о световом фонтане на аллее Чернобыльцев в Петербурге

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Президент России Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал Владимиру Путину о световом фонтане на аллее Чернобыльцев.
  • Фонтан был открыт в субботу к 40-летию трагедии в Чернобыле.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал президенту России Владимиру Путину о световом фонтане на аллее Чернобыльцев в Приморском районе города, созданной в память о ликвидаторах последствий аварии на Чернобыльской АЭС, который был открыт накануне.
Путин в понедельник провел отдельную встречу с Бегловым в рамках рабочей поездки в Петербург.
Губернатор Санкт-Петербрга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Беглов рассказал Путину о создании новых разводных мостов
Вчера, 19:36
"В соответствии с вашим поручением мы в субботу открыли фонтан на аллее Чернобыльцев. Фонтан работает, он был открыт к 40-летию трагедии в Чернобыле. Передаю слова благодарности от чернобыльцев", — сказал Беглов.
Как сообщала пресс-служба правительства Санкт-Петербурга, центром композиции светового фонтана выступает стела, увенчанная шаром с кольцами-орбитами, — как символ энергии мирного атома.
В воскресенье исполнилось 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС — крупнейшей по масштабам ущерба и последствий техногенной катастрофы. Авария на ЧАЭС, расположенной примерно в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Беглов рассказал Путину о подготовке студентов с Кубы в колледже
Вчера, 19:45
 
ОбществоСанкт-ПетербургРоссияАлександр БегловВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала