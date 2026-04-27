Беглов рассказал Путину о фонтане на аллее Чернобыльцев в Петербурге

- Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал Владимиру Путину о световом фонтане на аллее Чернобыльцев.
- Фонтан был открыт в субботу к 40-летию трагедии в Чернобыле.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал президенту России Владимиру Путину о световом фонтане на аллее Чернобыльцев в Приморском районе города, созданной в память о ликвидаторах последствий аварии на Чернобыльской АЭС, который был открыт накануне.
"В соответствии с вашим поручением мы в субботу открыли фонтан на аллее Чернобыльцев. Фонтан работает, он был открыт к 40-летию трагедии в Чернобыле. Передаю слова благодарности от чернобыльцев", — сказал Беглов.
Как сообщала пресс-служба правительства Санкт-Петербурга, центром композиции светового фонтана выступает стела, увенчанная шаром с кольцами-орбитами, — как символ энергии мирного атома.
В воскресенье исполнилось 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС — крупнейшей по масштабам ущерба и последствий техногенной катастрофы. Авария на ЧАЭС, расположенной примерно в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года.