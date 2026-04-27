Беглов рассказал Путину о создании новых разводных мостов
19:36 27.04.2026 (обновлено: 19:38 27.04.2026)
Беглов рассказал Путину о создании новых разводных мостов в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал Владимиру Путину о создании новых разводных мостов в городе.
  • В работе находится строительство пяти разводных мостов, включая Большой Смоленский мост, который практически полностью смонтирован.
  • Планируется запустить новый мост в Отрадном в составе КАД-2 до 2030 года.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал президенту России Владимиру Путину о создании новых разводных мостов в северной столице.
Путин в понедельник провел отдельную встречу с Бегловым в рамках рабочей поездки в Петербург.
Глава города отдельно остановился на вопросах развития транспортной инфраструктуры, включая железнодорожный транспорт и метро, а также подробно рассказал о процессе строительства новых разводных мостов.
"У нас сегодня в работе пять разводных мостов. Один - Большой Смоленский - вы знаете, мы уже его практически смонтировали полностью... В 2028 году мы окончим полностью со всеми развязками, а в 2027 году подключим рабочее движение", - сообщил губернатор.
Беглов доложил о процессе создания Арсенального и Ново-Адмиралтейского мостов, а также нового разводного моста в составе Широтной магистрали скоростного движения.
"Еще один мост - в Отрадном, в составе КАД-2, приступили уже к проработкам... Планируем до 2030 года его запустить", - сообщил глава города.
