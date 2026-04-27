Беглов рассказал Путину о создании новых разводных мостов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал президенту России Владимиру Путину о создании новых разводных мостов в северной столице.
Глава города отдельно остановился на вопросах развития транспортной инфраструктуры, включая железнодорожный транспорт и метро, а также подробно рассказал о процессе строительства новых разводных мостов.
"У нас сегодня в работе пять разводных мостов. Один - Большой Смоленский - вы знаете, мы уже его практически смонтировали полностью... В 2028 году мы окончим полностью со всеми развязками, а в 2027 году подключим рабочее движение", - сообщил губернатор.
Беглов доложил о процессе создания Арсенального и Ново-Адмиралтейского мостов, а также нового разводного моста в составе Широтной магистрали скоростного движения.
"Еще один мост - в Отрадном, в составе КАД-2, приступили уже к проработкам... Планируем до 2030 года его запустить", - сообщил глава города.