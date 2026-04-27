09:34 27.04.2026 (обновлено: 09:40 27.04.2026)
Трасса московского марафона в этом году будет легче, заявил директор

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Участники Московского марафона на участке дистанции 42,2 км у Московского Кремля, 2025 год
Участники Московского марафона на участке дистанции 42,2 км у Московского Кремля, 2025 год. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трасса московского марафона в этом году будет легче, чем в прошлом.
  • Старт марафона будет у МГУ, а финиш — возле "Лужников", и организаторы избегут большого количества подъемов.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Трасса московского марафона, который пройдет 26-27 сентября, будет легче, чем в прошлом году, рассказал в интервью РИА Новости директор Московского марафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.
Участники Московского марафона - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Директор Московского марафона рассказал, сколько москвичей занимаются бегом
Вчера, 08:25
"У нас будет другая трасса. Мы будем стартовать от МГУ, бежать через весь город и финишировать возле "Лужников". Бежать будет легче, чем в прошлом году, потому что мы избегаем большого количества подъемов", - рассказал Тарасов.
По его словам, аудитория московского марафона стала быстрее, поэтому организаторы рассчитывают, что среднее время на марафоне улучшится по сравнению с прошлым и позапрошлым годом.
"Нам бы очень хотелось, чтобы на московском марафоне бились рекорды России в марафонском беге. Не знаю, удастся ли нам это сделать в этом году, но мы приложим к этому максимум усилий. У нас сейчас только два российских бегуна, которые могут это сделать: Владимир Никитин и Дмитрий Неделин", - добавил Тарасов.
Весенняя погода в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Директор московского марафона рассказал, как подготовиться к забегу
Вчера, 08:49
 
