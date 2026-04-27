Директор московского марафона рассказал, как подготовиться к забегу
08:49 27.04.2026 (обновлено: 09:12 27.04.2026)
Директор московского марафона рассказал, как подготовиться к забегу

Тарасов: забеги должны проходить без наушников, спортсмен должен пить воду

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Забеги должны проходить без наушников, чтобы избежать травм, так как наушники могут помешать услышать других бегунов, напомнил директор Московского марафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.
  • Тренировки должны начинаться с разминки и заканчиваться заминкой, а также важно не приходить на тренировку голодным и подобрать правильные кроссовки с учетом строения ног.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Забеги должны проходить без наушников, спортсмен должен пить воду и не быть голодным, сообщил в интервью РИА Новости директор Московского марафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.
"В первую очередь, большие забеги должны быть без наушников. Сейчас я замечаю, что все больше и больше людей начинают бегать наушниках, а это может привести к травмам, потому что вы можете не услышать бегуна, который вас обгоняет. Можете сделать шаг вправо, шаг влево, и вас могут снести на большей скорости. Кроме того, когда ты бежишь наушниках, ты не чувствуешь состояние своего тела", - рассказал Тарасов.
По его словам, необходимо пить воду до и во время соревнований, особенно для новичков, чтобы соблюдать водно-солевой баланс.
"Гели нужны для бега на длинные дистанции, от 15 километров. Однако никогда нельзя приходить на тренировку голодными. Обязательно тренировка должна начинаться с разминки и заканчиваться заминкой", - отметил Тарасов.
Собеседник агентства уточнил, что важно также подобрать правильные кроссовки с учетом строения ног.
