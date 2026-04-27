Рейтинг@Mail.ru
В Москве разработали проект с беговыми дорожками длиной 60 километров - РИА Новости Спорт, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:39 27.04.2026 (обновлено: 09:40 27.04.2026)
В Москве разработали проект с беговыми дорожками длиной 60 километров

© Фото : пресс-служба Бегового сообщества
Забег "Апрель" в Москве. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве разработан проект с беговыми дорожками общей длиной 60 километров.
  • Он разработан экс-главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым и находится на рассмотрении у мэра Москвы Сергея Собянина.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В Москве разработан проект, в котором заложено 60 километров беговых дорожек, рассказал в интервью РИА Новости директор Московского марафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.
«
"Экс-главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов разработал проект, в котором заложено 60 километров беговых дорожек", - рассказал Тарасов.
По его словам, проект находится на рассмотрении у мэра Москвы Сергея Собянина.
МоскваДмитрий ТарасовСергей КузнецовСергей Собянин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    А. Бондарь
    667
    736
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Ак Барс
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Акрон
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Аталанта
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Брентфорд
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Удинезе
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Леванте
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала