В Москве разработали проект с беговыми дорожками длиной 60 километров

- В Москве разработан проект с беговыми дорожками общей длиной 60 километров.
- Он разработан экс-главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым и находится на рассмотрении у мэра Москвы Сергея Собянина.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В Москве разработан проект, в котором заложено 60 километров беговых дорожек, рассказал в интервью РИА Новости директор Московского марафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.
«
"Экс-главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов разработал проект, в котором заложено 60 километров беговых дорожек", - рассказал Тарасов.
По его словам, проект находится на рассмотрении у мэра Москвы Сергея Собянина.