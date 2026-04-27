Баскетболистки УГМК четвертый раз подряд выиграли чемпионат России
20:43 27.04.2026 (обновлено: 23:40 27.04.2026)
Баскетболистки УГМК четвертый раз подряд выиграли чемпионат России

  • Баскетболистки УГМК обыграли курское «Динамо» в четвертом матче финальной серии плей-офф чемпионата России и стали победительницами турнира.
  • УГМК выиграл финальную серию со счетом 3-1 и стал 19-кратным чемпионом России, выиграв титул четвертый год подряд.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Баскетболистки екатеринбургского УГМК обыграли курское "Динамо" в четвертом матче финальной серии плей-офф чемпионата России и стали победительницами турнира.
Встреча в Курске завершилась со счетом 84:81 (22:24, 21:20, 22:25, 19:12) в пользу екатеринбургской команды.
УГМК выиграл финальную серию со счетом 3-1 и стал 19-кратным чемпионом России, команда выиграла титул четвертый год подряд. Клуб является лидером по количеству трофеев. Курское "Динамо" становилось чемпионом в 2022 году.
Никола Йокич и Энтони Дэвис - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Йокича оштрафовали за драку
Вчера, 08:31
 
