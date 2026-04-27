"Акрон" обыграл "Балтику" и одержал первую победу в РПЛ в 2026 году

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Тольяттинский "Акрон" на выезде обыграл калининградскую "Балтику" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Калининграде завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых гол забил Жилсон Беншимол (54-я минута).
В следующем туре "Акрон" 3 мая примет "Краснодар", "Балтика" днем ранее дома сыграет против казанского "Рубина".