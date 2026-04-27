"Акрон" обыграл "Балтику" и одержал первую победу в РПЛ в 2026 году - РИА Новости Спорт, 27.04.2026
22:03 27.04.2026
"Акрон" обыграл "Балтику" и одержал первую победу в РПЛ в 2026 году

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Тольяттинский "Акрон" на выезде обыграл калининградскую "Балтику" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Калининграде завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых гол забил Жилсон Беншимол (54-я минута).
Российская премьер-лига (РПЛ)
27 апреля 2026 • начало в 20:00
Завершен
Балтика
0 : 1
Акрон
54‎’‎ • Жилсон Беншимол
"Балтика" продлила серию без побед в чемпионате России до пяти матчей и располагается на пятом месте в таблице с 46 очками. "Акрон" одержал первую победу в РПЛ в 2026 году, прервав десятиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате, и вышел на десятую позицию с 27 очками.
В следующем туре "Акрон" 3 мая примет "Краснодар", "Балтика" днем ранее дома сыграет против казанского "Рубина".
