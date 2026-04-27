Пострадавшие при атаке ВСУ на Севастополь находятся под наблюдением врачей

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Пострадавшие при массированной атаке ВСУ на Севастополь находятся под наблюдением врачей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
ВСУ в ночь на 26 апреля совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, уничтожена 71 воздушная цель. Один человек погиб, четверо ранены.