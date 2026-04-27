Пострадавшие при атаке ВСУ на Севастополь находятся под наблюдением врачей
15:31 27.04.2026
Пострадавшие при атаке БПЛА ВСУ на Севастополь находятся под наблюдением врачей

27.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ночь на 26 апреля ВСУ совершили массированный налет на Севастополь, в результате которого была уничтожена 71 воздушная цель.
  • Четверо пострадавших находятся под наблюдением врачей, им окажут всю необходимую помощь, включая материальную.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Пострадавшие при массированной атаке ВСУ на Севастополь находятся под наблюдением врачей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Четверо пострадавших находятся в медицинских учреждениях под наблюдением врачей, мы им окажем всю необходимую помощь, включая материальную — поручения уже даны профильным ведомствам", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
ВСУ в ночь на 26 апреля совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, уничтожена 71 воздушная цель. Один человек погиб, четверо ранены.
