Рейтинг@Mail.ru
Аракчи и Путин обсудили новые идеи для сотрудничества
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:59 27.04.2026 (обновлено: 20:26 27.04.2026)
Аракчи и Путин обсудили новые идеи для сотрудничества

© Фото : Пресс-служба президента РоссииСпециальный представитель президента Ирана, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 27 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным стороны выступили с новыми идеями относительно двустороннего сотрудничества.
Российский лидер встретился с министром, который в понедельник прибыл в Санкт-Петербург.
"Также обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, были выдвинуты хорошие идеи. Сейчас есть хорошая почва для сотрудничества", - отметил Аракчи в Telegram-канале.
Глава МИД также подчеркнул, что Иран намерен продолжать отношения стратегического партнерства с Россией в "новых условиях". По словам Аракчи, Путин в ходе встречи заявил о восхищении ИРИ не только в РФ, но и во всем мире в связи "победой в неравной и несправедливой войне" США против исламской республики и стойкостью иранцев перед лицом действий Штатов.
В миреАббас АракчиРоссияИранВладимир ПутинСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала