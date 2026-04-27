Аракчи и Путин обсудили новые идеи для сотрудничества

ТЕГЕРАН, 27 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным стороны выступили с новыми идеями относительно двустороннего сотрудничества.
Российский лидер встретился с министром, который в понедельник прибыл в Санкт-Петербург.
"Также обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, были выдвинуты хорошие идеи. Сейчас есть хорошая почва для сотрудничества", - отметил Аракчи в Telegram-канале.
Глава МИД также подчеркнул, что Иран намерен продолжать отношения стратегического партнерства с Россией в "новых условиях". По словам Аракчи, Путин в ходе встречи заявил о восхищении ИРИ не только в РФ, но и во всем мире в связи "победой в неравной и несправедливой войне" США против исламской республики и стойкостью иранцев перед лицом действий Штатов.