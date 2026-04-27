Отношения России и Ирана будут укрепляться, заявил Аракчи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Отношения Ирана и России представляют собой стратегическое партнерство и будут укрепляться, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

"Ирано-российские отношения означают для нас стратегическое партнерство на самом высоком уровне. Таким путем мы идем дальше", - сказал Аракчи на на встрече с Путиным.