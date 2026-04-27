Аракчи поблагодарил Путина и Россию за поддержку Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи поблагодарил президента РФ Владимира Путина и Россию за поддержку Ирана.
Путин встретился с Аракчи, который в понедельник прибыл в Санкт-Петербург.
"Всем доказано, что у Ирана есть такие друзья и союзники, как Российская Федерация, которые именно в трудную минуту стоят рядом с Ираном. Мы благодарны вам за прочные и сильные позиции в поддержку Исламской Республики", - сказал Аракчи.