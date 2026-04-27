Аракчи поблагодарил Путина и Россию за поддержку Ирана
16:01 27.04.2026 (обновлено: 16:54 27.04.2026)
Аракчи поблагодарил Путина и Россию за поддержку Ирана

Глава МИД Аракчи поблагодарил Путина и Россию за поддержку Ирана

© REUTERS / Dmitri Lovetsky/PoolСпециальный представитель президента Ирана, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. 27 апреля 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Ирана Аббас Аракчи поблагодарил Владимира Путина и Россию за поддержку Ирана.
  • Аракчи отметил, что Россия занимает прочные и сильные позиции в поддержку Ирана в трудную минуту.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи поблагодарил президента РФ Владимира Путина и Россию за поддержку Ирана.
Путин встретился с Аракчи, который в понедельник прибыл в Санкт-Петербург.
"Всем доказано, что у Ирана есть такие друзья и союзники, как Российская Федерация, которые именно в трудную минуту стоят рядом с Ираном. Мы благодарны вам за прочные и сильные позиции в поддержку Исламской Республики", - сказал Аракчи.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи со специальным представителем президента Ирана, министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Санкт-Петербурге. 27 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
