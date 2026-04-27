Аракчи сообщил, что обсудит с Россией конфликт Ирана с США и Израилем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что обсудит в ходе визита в РФ развитие ситуации вокруг конфликта с США и Израилем.
- Аракчи отметил, что Иран и Россия всегда вели тесные консультации по всем вопросам, в том числе региональным и международным.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что обсудит в ходе визита в РФ развитие ситуации вокруг конфликта с США и Израилем.
"Однако из-за навязанной войны у нас возникла пауза во встречах. Эту возможность мы используем для обсуждения развития ситуации, связанной с войной, мы обсудим текущую обстановку. Естественно, нужно провести и необходимую координацию", - сказал министр, чьи слова были опубликованы в его Telegram-канале.
Аракчи в понедельник прибыл в Санкт-Петербург, где, как сообщал МИД Ирана, проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Как сообщал посол Ирана в Москве Казем Джалали, иранский министр также рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
