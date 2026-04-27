Аракчи сообщил, что обсудит с Россией конфликт Ирана с США и Израилем
08:55 27.04.2026
Аракчи сообщил, что обсудит с Россией конфликт Ирана с США и Израилем

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что обсудит в ходе визита в РФ развитие ситуации вокруг конфликта с США и Израилем.
Он отметил, что Иран и Россия всегда вели тесные консультации по всем вопросам, в том числе региональным и международным.
Министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Глава МИД Омана рассказал о переговорах с Аракчи
26 апреля, 23:53
"Однако из-за навязанной войны у нас возникла пауза во встречах. Эту возможность мы используем для обсуждения развития ситуации, связанной с войной, мы обсудим текущую обстановку. Естественно, нужно провести и необходимую координацию", - сказал министр, чьи слова были опубликованы в его Telegram-канале.
Аракчи в понедельник прибыл в Санкт-Петербург, где, как сообщал МИД Ирана, проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Как сообщал посол Ирана в Москве Казем Джалали, иранский министр также рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Аракчи обсудит в Москве состояние переговоров с США
26 апреля, 19:45
 
