Андреева расплакалась после победы на турнире в Мадриде - РИА Новости Спорт, 27.04.2026
20:08 27.04.2026 (обновлено: 20:23 27.04.2026)
Андреева расплакалась после победы на турнире в Мадриде

Андреева расплакалась после победы над Бондарь на турнире WTA 1000 в Мадриде

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева расплакалась после победы над венгеркой Анной Бондарь в четвертом круге турнира категории WTA 1000 в Мадриде.
Россиянка, которая является восьмой ракеткой мира, победила со счетом 6:7 (6:7), 6:3, 7:6 (7:5). Матч продолжался 2 часа 53 минуты.
Мирра Андреева
2 : 16:76:37:6
Анна Бондарь
После победы россиянка пожала руку Бондарь и, поблагодарив болельщиков, не смогла сдержать слез. По ходу третьей партии, в которой Андреева упустила преимущество со счета 5:1, она крикнула в сторону своей команды: "Я не чемпионка, я проиграю".
Американская теннисистка Кори (Коко) Гауфф - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Третья ракетка мира Гауфф не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде
Вчера, 19:19
 
