Гол Соболева помог "Зениту" обыграть "Ахмат" в матче РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги со счетом 2:0.
- Голы забили Александр Соболев (8-я минута) и Луис Энрике (11).
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл грозненский "Ахмат" в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:0, голы забили Александр Соболев (8-я минута) и Луис Энрике (11).
26 апреля 2026 • начало в 19:30
Завершен
08’ • Александр Соболев
11’ • Луис Энрике
(Педро)
Команда Сергея Семака набрала 59 очков и за три тура до конца чемпионата отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл. "Ахмат" (32 очка) не может победить на протяжении пяти матчей и располагается на девятой позиции.
В следующем туре "Зенит" 2 мая сыграет на выезде с ЦСКА, грозненцы на следующий день примут "Нижний Новгород".