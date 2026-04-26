Вембаньяма сыграет за "Сан-Антонио" в ближайшем матче плей-офф НБА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центровой «Сан-Антонио Сперс» Виктор Вембаньяма сможет принять участие в следующем матче серии первого раунда плей-офф НБА против «Портленд Трэйл Блэйзерс».
- Во втором матче серии Вембаньяма досрочно завершил участие из-за подозрения на сотрясение мозга, ударившись головой о паркет.
- Четвертый матч серии пройдет 26 апреля в Портленде.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Центровой "Сан-Антонио Спёрс" Виктор Вембаньяма сможет принять участие в следующем матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Портленд Трэйл Блэйзерс", сообщается на странице турнира в соцсети Х.
Во вторник Вембаньяма досрочно завершил участие во втором матче серии из-за подозрения на сотрясение мозга. Во второй четверти матча француз упал, ударившись головой о паркет, и долго не мог прийти в себя. Вембаньяма пропустил третий матч серии, который завершился со счетом 120:108 в пользу его команды.
Как уточняет журналист Шэмс Чарания в соцсети Х, Вембаньяма успешно прошел неврологические обследования в рамках необходимого протокола после подобных травм и получил разрешения от врачей "Сан-Антонио" и лиги на участие в предстоящем матче.
Четвертый матч серии пройдет 26 апреля в Портленде.
Ранее Вембаньяма получил награду лучшему оборонительному игроку прошедшего регулярного чемпионата НБА. Он стал первым единогласным победителем голосования с момента учреждения этой награды в сезоне-1982/83. В регулярном чемпионате француз провел 64 матча, в среднем набирал 25 очков за игру, совершал 11,5 подбора и 3,1 блока.