Вембаньяма сыграет за "Сан-Антонио" в ближайшем матче плей-офф НБА

Во вторник Вембаньяма досрочно завершил участие во втором матче серии из-за подозрения на сотрясение мозга. Во второй четверти матча француз упал, ударившись головой о паркет, и долго не мог прийти в себя. Вембаньяма пропустил третий матч серии, который завершился со счетом 120:108 в пользу его команды.