Зеленскому предложили отправиться из Баку в Москву
04:22 26.04.2026
Зеленскому предложили отправиться из Баку в Москву

Соскин: Зеленский должен быть готов к переговорам не в Баку, а в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что Владимир Зеленский должен быть готов к переговорам с Россией в Москве, а не в Баку.
  • Олег Соскин выразил мнение, что Зеленский целенаправленно врет о своей готовности к встрече с президентом России Владимиром Путиным.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский должен быть готов к переговорам с Россией в Москве, а не в Баку, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Послушай, Зеленский, а зачем так мелочиться? Если ты так охотно в Баку прилетел, то и в Москву поедешь на переговоры, а иначе не надо врать, что готов, ведь факты говорят об обратном", — сказал он.
По словам эксперта, Зеленский целенаправленно врет о своей готовности к встрече с президентом России Владимиром Путиным, чтобы пытаться показать красивую картинку Западу.
"Это возмутительно! О какой трехсторонней встрече может идти речь, тем более в Баку, когда конфликт нужно решать переговорами в Москве, а не Киеве или Вашингтоне", — посетовал Соскин.
Вчера Владимир Зеленский заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров с Россией и США мог бы пройти в Азербайджане.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что пауза в трехсторонних переговорах по Украине связана с тем, что США заняты вопросами по Ближнему Востоку. Как Песков отмечал ранее, Кремль рассчитывает, что трехсторонние переговоры по Украине продолжатся после согласования графиков всех сторон, в первую очередь американской. Предыдущий раунд консультаций Россия - США - Украина состоялся в Женеве 17-18 февраля.
Песков заявлял, что Зеленский должен уже сегодня принять решение о том, чтобы украинские войска покинули территорию Донбасса и вышли за пределы административных границ ДНР.
