Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский должен быть готов к переговорам с Россией в Москве, а не в Баку, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
По словам эксперта, Зеленский целенаправленно врет о своей готовности к встрече с президентом России Владимиром Путиным, чтобы пытаться показать красивую картинку Западу.
Вчера Владимир Зеленский заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров с Россией и США мог бы пройти в Азербайджане.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что пауза в трехсторонних переговорах по Украине связана с тем, что США заняты вопросами по Ближнему Востоку. Как Песков отмечал ранее, Кремль рассчитывает, что трехсторонние переговоры по Украине продолжатся после согласования графиков всех сторон, в первую очередь американской. Предыдущий раунд консультаций Россия - США - Украина состоялся в Женеве 17-18 февраля.
