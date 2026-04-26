Угуев стал двукратным чемпионом Европы по вольной борьбе - РИА Новости Спорт, 26.04.2026
19:09 26.04.2026
Угуев стал двукратным чемпионом Европы по вольной борьбе

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заур Угуев стал победителем чемпионата Европы по вольной борьбе в Тиране.
  • В финальной схватке в весовой категории до 61 кг Угуев победил чемпиона мира Зелимхана Абакарова из Албании.
  • Тимур Бижоев взял бронзу в весовой категории до 74 кг, победив в схватке за третье место Мурада Курамагомедова из Венгрии.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Заур Угуев стал победителем чемпионата Европы, который проходит в Тиране.
В финальной схватке в весовой категории до 61 кг он победил чемпиона мира Зелимхана Абакарова из Албании. Бронзовыми призерами стали Арсен Арутюнян (Армения) и Симоне Пиродду (Италия).
Угуеву 31 год, он является олимпийским чемпионом Игр в Токио, трехкратным чемпионом мира. Это золото чемпионата Европы стало для него вторым.
В весовой категории до 74 кг бронзу взял Тимур Бижоев, победив в схватке за третье место Мурада Курамагомедова из Венгрии. Для 30-летнего россиянина эта бронза стала второй на чемпионатах Европы. Также он является бронзовым призером чемпионата мира.
Турнир в Тиране завершится 26 апреля. Россияне выступают на турнире под флагом Объединенного мира борьбы (UWW).
