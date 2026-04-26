Угуев стал двукратным чемпионом Европы по вольной борьбе

Краткий пересказ от РИА ИИ Заур Угуев стал победителем чемпионата Европы по вольной борьбе в Тиране.

В финальной схватке в весовой категории до 61 кг Угуев победил чемпиона мира Зелимхана Абакарова из Албании.

Тимур Бижоев взял бронзу в весовой категории до 74 кг, победив в схватке за третье место Мурада Курамагомедова из Венгрии.

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Заур Угуев стал победителем чемпионата Европы, который проходит в Тиране.

В финальной схватке в весовой категории до 61 кг он победил чемпиона мира Зелимхана Абакарова из Албании. Бронзовыми призерами стали Арсен Арутюнян (Армения) и Симоне Пиродду (Италия).

Угуеву 31 год, он является олимпийским чемпионом Игр в Токио, трехкратным чемпионом мира. Это золото чемпионата Европы стало для него вторым.

В весовой категории до 74 кг бронзу взял Тимур Бижоев, победив в схватке за третье место Мурада Курамагомедова из Венгрии. Для 30-летнего россиянина эта бронза стала второй на чемпионатах Европы. Также он является бронзовым призером чемпионата мира.