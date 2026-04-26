Краткий пересказ от РИА ИИ Пленный украинский военнослужащий Николай Герман заявил, что сотрудники ТЦК используют различные уловки для мобилизации мужчин, даже при наличии у тех брони.

КУРСК, 26 апр - РИА Новости. Украинские мужчины рискуют быть схваченными сотрудниками ТЦК (так на Украине называют военкоматы) на каждом шагу, даже при наличии брони от мобилизации, поскольку военкоматы используют множество уловок — от принудительной комиссии до похищений людей прямо с рабочих мест и из магазинов, заявил РИА Новости пленный украинский военнослужащий Николай Герман.

"Если уже получили бронь, то поможет, в принципе (избежать мобилизации – ред.). Но вопрос в том, как сделать бронь — все равно там вас как-то отправляют на комиссию. И эта комиссия, когда у вас брони нет еще, они вас могут забрать. То есть, там столько уловок … и официально, неофициально", - рассказал Герман.

Он отметил, что людей вытаскивают из больниц и с рабочих мест, не глядя на их документы. Все чаще происходит так, что человек идет по улице, останавливается машина, из нее выскакивают сотрудники ТЦК, закидывают в автомобиль, рассказал пленный ВСУ

"Сейчас идет мобилизация, никто даже не посмотрит документы — "бронированный" человек или нет, инвалид, сколько ему лет. Все не спрашивают: сначала забирают, а потом уже думаешь, что делать", - добавил пленный.

Герман подчеркнул, что даже если у человека есть бронь, но его забрали военкомы на улице, шансов выбраться практически нет.

"Если у тебя есть серьезная бронь и так как у тебя нет с собой телефона, так как они (военкомы - ред.) забрали, ты не можешь позвонить своему начальнику, который может приехать, кто тебя забронировал", - сообщил он.