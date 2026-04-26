Пленный рассказал о ловушках ТЦК при получении брони от мобилизации
05:33 26.04.2026
Пленный рассказал о ловушках ТЦК при получении брони от мобилизации

© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата в Одессе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пленный украинский военнослужащий Николай Герман заявил, что сотрудники ТЦК используют различные уловки для мобилизации мужчин, даже при наличии у тех брони.
  • Людей забирают с рабочих мест, из магазинов и просто на улице, не обращая внимания на документы.
КУРСК, 26 апр - РИА Новости. Украинские мужчины рискуют быть схваченными сотрудниками ТЦК (так на Украине называют военкоматы) на каждом шагу, даже при наличии брони от мобилизации, поскольку военкоматы используют множество уловок — от принудительной комиссии до похищений людей прямо с рабочих мест и из магазинов, заявил РИА Новости пленный украинский военнослужащий Николай Герман.
"Если уже получили бронь, то поможет, в принципе (избежать мобилизации – ред.). Но вопрос в том, как сделать бронь — все равно там вас как-то отправляют на комиссию. И эта комиссия, когда у вас брони нет еще, они вас могут забрать. То есть, там столько уловок … и официально, неофициально", - рассказал Герман.
Он отметил, что людей вытаскивают из больниц и с рабочих мест, не глядя на их документы. Все чаще происходит так, что человек идет по улице, останавливается машина, из нее выскакивают сотрудники ТЦК, закидывают в автомобиль, рассказал пленный ВСУ.
"Сейчас идет мобилизация, никто даже не посмотрит документы — "бронированный" человек или нет, инвалид, сколько ему лет. Все не спрашивают: сначала забирают, а потом уже думаешь, что делать", - добавил пленный.
Герман подчеркнул, что даже если у человека есть бронь, но его забрали военкомы на улице, шансов выбраться практически нет.
"Если у тебя есть серьезная бронь и так как у тебя нет с собой телефона, так как они (военкомы - ред.) забрали, ты не можешь позвонить своему начальнику, который может приехать, кто тебя забронировал", - сообщил он.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
