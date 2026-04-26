05:43 26.04.2026 (обновлено: 09:14 26.04.2026)
Трамп сообщил, что у стрелявшего на ужине с его участием было много оружия

© REUTERS / DONALD J TRUMP via Truth SocialСотрудники правоохрательных органов задерживают Коула Томаса Аллена, подозреваемого в стрельбе на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На ужине с корреспондентами Белого дома произошел инцидент со стрельбой.
  • У стрелявшего было при себе несколько единиц оружия.
  • Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов.
ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что у стрелявшего на ужине с корреспондентами Белого дома с его участием было при себе несколько единиц оружия.
"Это было, в некотором роде, очень красиво — видеть, как человек бросается на контрольно-пропускной пункт с несколькими единицами оружия, и как его нейтрализуют очень храбрые сотрудники Секретной службы", - сказал Трамп во время пресс-конференции после инцидента.
Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов на мероприятии, ранив его при задержании.
Ранее Трамп был экстренно эвакуирован из отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома, после того как в здании раздались выстрелы.
Сотрудники правоохрательных органов во время стрельбы на ужине для корреспондентов Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Вэнса эвакуировали первым после начала стрельбы на мероприятии с Трампом
