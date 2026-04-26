© REUTERS / DONALD J TRUMP via Truth Social

Трамп сообщил, что у стрелявшего на ужине с его участием было много оружия

ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что у стрелявшего на ужине с корреспондентами Белого дома с его участием было при себе несколько единиц оружия.

"Это было, в некотором роде, очень красиво — видеть, как человек бросается на контрольно-пропускной пункт с несколькими единицами оружия, и как его нейтрализуют очень храбрые сотрудники Секретной службы", - сказал Трамп во время пресс-конференции после инцидента.

Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов на мероприятии, ранив его при задержании.