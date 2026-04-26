"Торонто" сравнял счет в серии плей-офф НБА с "Кливлендом"

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. "Торонто Рэпторс" обыграл "Кливленд Кавальерс" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Торонто завершилась со счетом 93:89 (14:17, 24:19, 22:22, 33:31) в пользу хозяев. Самыми результативными игроками матча стали Брэндон Ингрэм и Скотти Барнс из "Торонто", на счету которых по 23 очка. В составе проигравших больше всех очков набрал Донован Митчелл (20).
Уступивший первые два матча "Торонто" сравнял счет в серии до четырех побед - 2-2. Следующая встреча пройдет в Кливленде 29 апреля.