Рейтинг@Mail.ru
"Торонто" сравнял счет в серии плей-офф НБА с "Кливлендом" - РИА Новости Спорт, 26.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
23:06 26.04.2026
"Торонто" сравнял счет в серии плей-офф НБА с "Кливлендом"

© Соцсети "Торонто Рэпторс"Скотти Барнс и Джеймс Харден
Скотти Барнс и Джеймс Харден - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© Соцсети "Торонто Рэпторс"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. "Торонто Рэпторс" обыграл "Кливленд Кавальерс" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Торонто завершилась со счетом 93:89 (14:17, 24:19, 22:22, 33:31) в пользу хозяев. Самыми результативными игроками матча стали Брэндон Ингрэм и Скотти Барнс из "Торонто", на счету которых по 23 очка. В составе проигравших больше всех очков набрал Донован Митчелл (20).
НБА
26 апреля 2026 • начало в 20:00
Завершен
Торонто
93 : 89
Кливленд
Календарь Турнирная таблица История встреч
Уступивший первые два матча "Торонто" сравнял счет в серии до четырех побед - 2-2. Следующая встреча пройдет в Кливленде 29 апреля.
БаскетболСпортБрэндон ИнгрэмДонован МитчеллТоронто РэпторсКливленд Кавальерс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    27.04 16:00
    М. Андреева
    А. Бондарь
  • Хоккей
    27.04 17:00
    Металлург Мг
    Ак Барс
  • Футбол
    27.04 20:00
    Балтика
    Акрон
  • Футбол
    27.04 19:30
    Кальяри
    Аталанта
  • Футбол
    27.04 22:00
    Манчестер Юнайтед
    Брентфорд
  • Футбол
    27.04 21:45
    Лацио
    Удинезе
  • Футбол
    27.04 22:00
    Эспаньол
    Леванте
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала