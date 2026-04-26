Тренер "Динамо" беседовал с Тюкавиным на тему перехода в европейский клуб

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости, Василий Учаев. Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Ролан Гусев заявил, что проводил беседу с нападающим команды Константином Тюкавиным по поводу его возможного перехода в европейский чемпионат, добавив, что он способен заиграть в любом клубе Европы.