Рейтинг@Mail.ru
Тренер "Динамо" беседовал с Тюкавиным на тему перехода в европейский клуб
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
20:03 26.04.2026
Тренер "Динамо" беседовал с Тюкавиным на тему перехода в европейский клуб

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин в матче РПЛ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин в матче РПЛ. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости, Василий Учаев. Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Ролан Гусев заявил, что проводил беседу с нападающим команды Константином Тюкавиным по поводу его возможного перехода в европейский чемпионат, добавив, что он способен заиграть в любом клубе Европы.
В воскресенье "Динамо" на своем поле обыграло "Сочи" в матче 27-го тура чемпионата России со счетом 2:0. Тюкавин отметился забитым голом, который стал для него 11-м в РПЛ и Кубке России в текущем сезоне.
Российская премьер-лига (РПЛ)
26 апреля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Динамо Москва
2 : 0
Сочи
11‎’‎ • Константин Тюкавин
(Артур Гомес)
52‎’‎ • Муми Нгамалё
(Бителло)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Костя в оптимальных кондициях способен заиграть в любом клубе Европы. Он лучше понимает, под какую команду он подходит. Мы с ним беседовали на эту тему, я свое мнение ему сказал", - заявил Гусев на пресс-конференции.
"Динамо" набрало 38 очков и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем туре столичный клуб на выезде встретится с московским "Локомотивом".
ФутболСпортЕвропаРоссияРолан ГусевКонстантин ТюкавинДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)СочиЛокомотив (Москва)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    27.04 16:00
    М. Андреева
    А. Бондарь
  • Хоккей
    27.04 17:00
    Металлург Мг
    Ак Барс
  • Футбол
    27.04 20:00
    Балтика
    Акрон
  • Футбол
    27.04 19:30
    Кальяри
    Аталанта
  • Футбол
    27.04 22:00
    Манчестер Юнайтед
    Брентфорд
  • Футбол
    27.04 21:45
    Лацио
    Удинезе
  • Футбол
    27.04 22:00
    Эспаньол
    Леванте
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала