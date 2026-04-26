Число жертв теракта в Колумбии возросло до 14

05:20 26.04.2026 (обновлено: 10:44 26.04.2026)
Число жертв теракта на Панамериканском шоссе в Колумбии возросло до 14

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число погибших в результате взрыва на Панамериканском шоссе в департаменте Каука на юго-западе Колумбии возросло до 14 человек.
  • Более 38 человек получили ранения, среди них пятеро несовершеннолетних.
  • Министр обороны Колумбии Педро Санчес и высшее военное руководство страны прибыли в регион для координации помощи населению и реагирования на ситуацию.
МЕХИКО, 26 апр - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва на Панамериканском шоссе в департаменте Каука на юго-западе Колумбии возросло до 14 человек, более 38 получили ранения, сообщил губернатор региона Октавио Гусман.
"На данный момент мы сообщаем о 14 погибших и более чем 38 раненых, среди них пятеро несовершеннолетних", - написал он в соцсети X.
Ранее власти сообщали о семи погибших и более 20 пострадавших после взрыва в районе Эль-Тунель (муниципалитет Кахибио), который был квалифицирован как теракт против гражданского населения.
Губернатор также сообщил о прибытии в регион министра обороны Колумбии Педро Санчеса и высшего военного руководства страны.
"Мы координируем действия по оказанию помощи населению и начали заседание совета безопасности национального уровня для совместного реагирования на эту серьезную ситуацию", - добавил Гусман.
По его словам, взрыв привел к серьезным разрушениям на Панамериканском шоссе.
