Число жертв теракта в Колумбии возросло до 14

Краткий пересказ от РИА ИИ Число погибших в результате взрыва на Панамериканском шоссе в департаменте Каука на юго-западе Колумбии возросло до 14 человек.

Более 38 человек получили ранения, среди них пятеро несовершеннолетних.

Министр обороны Колумбии Педро Санчес и высшее военное руководство страны прибыли в регион для координации помощи населению и реагирования на ситуацию.

МЕХИКО, 26 апр - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва на Панамериканском шоссе в департаменте Каука на юго-западе Колумбии возросло до 14 человек, более 38 получили ранения, сообщил губернатор региона Октавио Гусман.

"На данный момент мы сообщаем о 14 погибших и более чем 38 раненых, среди них пятеро несовершеннолетних", - написал он в соцсети X

Ранее власти сообщали о семи погибших и более 20 пострадавших после взрыва в районе Эль-Тунель (муниципалитет Кахибио), который был квалифицирован как теракт против гражданского населения.

Губернатор также сообщил о прибытии в регион министра обороны Колумбии Педро Санчеса и высшего военного руководства страны.

"Мы координируем действия по оказанию помощи населению и начали заседание совета безопасности национального уровня для совместного реагирования на эту серьезную ситуацию", - добавил Гусман.