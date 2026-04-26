Гауфф вышла в четвертый круг теннисного турнира в Мадриде - РИА Новости Спорт, 26.04.2026
Теннис
 
14:58 26.04.2026 (обновлено: 15:29 26.04.2026)
Гауфф вышла в четвертый круг теннисного турнира в Мадриде

Кори Гауфф вышла в IV круг турнира WTA 1000 в Мадриде, обыграв Сорану Кырстю

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кори Гауфф вышла в четвертый круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Мадриде.
  • В матче третьего круга она обыграла представительницу Румынии Сорану Кырстю со счетом 4:6, 7:5, 6:1.
  • В четвертом раунде американка сыграет против чешки Линды Носковой.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Третья ракетка мира американка Кори Гауфф вышла в четвертый круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
В матче третьего круга Гауфф, посеянная под третьим номером, обыграла представительницу Румынии Сорану Кырстю (25-й номер посева) со счетом 4:6, 7:5, 6:1. Спортсменки провели на корте 2 часа 21 минуту.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Madrid Open
26 апреля 2026 • начало в 12:10
Завершен
Сорана Кырстя
1 : 26:45:71:6
Кори Гауфф
Календарь Турнирная таблица История встреч
В четвертом раунде Гауфф, которая является финалисткой прошлогоднего турнира, сыграет против чешки Линды Носковой (13).
