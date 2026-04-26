Гауфф вышла в четвертый круг теннисного турнира в Мадриде

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Третья ракетка мира американка Кори Гауфф вышла в четвертый круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
Madrid Open
26 апреля 2026 • начало в 12:10
Завершен
В четвертом раунде Гауфф, которая является финалисткой прошлогоднего турнира, сыграет против чешки Линды Носковой (13).
