В Петербурге простились с народным артистом России Сергеем Стадлером
14:25 26.04.2026
В Петербурге простились с народным артистом России Сергеем Стадлером

РИА Новости: в Петропавловской крепости прошло прощание с Сергеем Стадлером

  • В Санкт-Петербурге простились с народным артистом России, скрипачом и дирижером Сергеем Стадлером.
  • Церемония прощания прошла в атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости.
  • Музыканта проводили в последний путь аплодисментами.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Церемония прощания со скрипачом, дирижером Сергеем Стадлером завершилась в атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости, музыканта проводили в последний путь аплодисментами, передает корреспондент РИА Новости.
Народный артист России, скрипач и дирижер, художественный руководитель "Петербург-концерта" и главный дирижер Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Стадлер скоропостижно скончался в понедельник, 20 апреля.
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал кончину Стадлера "громадной утратой" как для мировой и петербургской культуры, так и для жителей города.
"Это очень тяжело для всех нас", - признался Пиотровский.
Писатель Евгений Водолазкин, вспоминая Стадлера, привел отрывок из стихотворения Булата Окуджавы: "Музыкант играл на скрипке, я в глаза ему глядел / Я не то чтоб любопытствовал — я по небу летел".
"Это было совершено удивительно. Только тогда я понял, что там, где кончается слово, начинается музыка", - поделился писатель своими ощущениями от игры Стадлера на скрипке.
"Осиротела семья, осиротел оркестр, осиротел город и искусство", - сказала балерина Илзе Лиепа.
Гражданской панихиде в воскресенье предшествовало отпевание в Исаакиевском соборе в историческом центре Петербурга. Стадлер будет похоронен на Смоленском кладбище.
Стадлер преподавал в Московской консерватории имени Чайковского, в Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, был ее ректором в 2008–2011 годах. Указом президента России Владимира Путина за вклад в развитие культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность награждён орденом "За заслуги в культуре и искусстве".
